Эксперт из Италии Гриттани обвинил Киев в нарушении прав человека на выборах

10 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Украина нарушает права человека в ЛНР и ДНР уже девять лет, заявил Вито Гриттани Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Выборы-2023 Украина нарушает права человека, атакуя новые регионы России во время выборов глав. Об этом URA.RU заявил дипломат из Италии Вито Гриттани, который приехал в ЛНР в качестве международного электорального эксперта. «Если говорить о нарушении Украиной прав человека на новых территориях, то здесь нужно говорить не только о сегодняшних нарушениях. Это происходит уже девять лет. Но если говорить о текущем избирательном процессе, то даже сегодня, когда люди пришли голосовать, им не дают сделать это спокойно. Это грубое нарушение прав человека, более того, это нарушение международного права народа на свободное волеизъявление. Лично я не могу понять, чего боится Украина? Почему она не оставит людей в покое и не даст им высказать свое мнение?» — заявил Вито Гриттани в разговоре с URA.RU. Эксперт из Италии отметил, что выборы в новых регионах нельзя было откладывать на потом. По его словам, они проходят в нужный момент. Таким образом, жители новых регионов смогут закрепить свой выбор, который они сделали в 2022 году после голосования на референдумах о вхождении четырех территорий в состав РФ. Касательно процедуры голосования у Гриттани не возникло вопросов. По его словам, все происходит открыто, прозрачно и на высоком уровне. «Все проходит в спокойной, даже можно сказать, в праздничной обстановке. Люди голосуют, никаких проблем не возникало. По крайней мере, на тех участках, которые мы посетили, никаких нарушений не было», — прокомментировал ход голосования Гриттани. Его коллеги также не выявили нарушений. В России 10 сентября, в единый день голосования, проходят выборы в новых регионах. Жители выбирают глав субъектов. Явка в этих территориях самая высокая, отмечал глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героизм жителей новых регионов, который идут на выборы, несмотря на обстрелы. Помимо новых регионов, 10 сентября завершаются выборы и в других субъектах. Всего в ходе кампании будет замещено 34 тысячи мандатов, а в 21 регионе проходят выборы глав регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина нарушает права человека, атакуя новые регионы России во время выборов глав. Об этом URA.RU заявил дипломат из Италии Вито Гриттани, который приехал в ЛНР в качестве международного электорального эксперта. «Если говорить о нарушении Украиной прав человека на новых территориях, то здесь нужно говорить не только о сегодняшних нарушениях. Это происходит уже девять лет. Но если говорить о текущем избирательном процессе, то даже сегодня, когда люди пришли голосовать, им не дают сделать это спокойно. Это грубое нарушение прав человека, более того, это нарушение международного права народа на свободное волеизъявление. Лично я не могу понять, чего боится Украина? Почему она не оставит людей в покое и не даст им высказать свое мнение?» — заявил Вито Гриттани в разговоре с URA.RU. Эксперт из Италии отметил, что выборы в новых регионах нельзя было откладывать на потом. По его словам, они проходят в нужный момент. Таким образом, жители новых регионов смогут закрепить свой выбор, который они сделали в 2022 году после голосования на референдумах о вхождении четырех территорий в состав РФ. Касательно процедуры голосования у Гриттани не возникло вопросов. По его словам, все происходит открыто, прозрачно и на высоком уровне. «Все проходит в спокойной, даже можно сказать, в праздничной обстановке. Люди голосуют, никаких проблем не возникало. По крайней мере, на тех участках, которые мы посетили, никаких нарушений не было», — прокомментировал ход голосования Гриттани. Его коллеги также не выявили нарушений. В России 10 сентября, в единый день голосования, проходят выборы в новых регионах. Жители выбирают глав субъектов. Явка в этих территориях самая высокая, отмечал глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героизм жителей новых регионов, который идут на выборы, несмотря на обстрелы. Помимо новых регионов, 10 сентября завершаются выборы и в других субъектах. Всего в ходе кампании будет замещено 34 тысячи мандатов, а в 21 регионе проходят выборы глав регионов.