В Москве завершились выборы 10 сентября 2023 в 22:06 Размер текста - 17 + Все участки для голосования закрыты в Московской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Московской области и столице России закрылись участки для голосования. Об этом сообщили в общественном штабе. «Выборы в Москве завершились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени больше не выдаются», — говорится в telegram-канале «Общественный штаб: выборы-2023». Отмечается, что еще 15 минут после 20:00 по местному времени граждане могли проголосовать по ранее выданным электронным бюллетеням. После этого начался подсчет голосов. Жители Москвы и области голосовали за губернатора региона и мэра столицы России. Россияне на этих выборах могли отдать свой голос дистанционно и очно. В Московской области и столице России закрылись участки для голосования. Об этом сообщили в общественном штабе. «Выборы в Москве завершились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени больше не выдаются», — говорится в telegram-канале «Общественный штаб: выборы-2023». Отмечается, что еще 15 минут после 20:00 по местному времени граждане могли проголосовать по ранее выданным электронным бюллетеням. После этого начался подсчет голосов. Жители Москвы и области голосовали за губернатора региона и мэра столицы России. Россияне на этих выборах могли отдать свой голос дистанционно и очно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям