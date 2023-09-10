В Москве завершились выборы

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Все участки для голосования закрыты в Московской области Фото:
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Выборы-2023

В Московской области и столице России закрылись участки для голосования. Об этом сообщили в общественном штабе.

«Выборы в Москве завершились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени больше не выдаются», — говорится в telegram-канале «Общественный штаб: выборы-2023». Отмечается, что еще 15 минут после 20:00 по местному времени граждане могли проголосовать по ранее выданным электронным бюллетеням. После этого начался подсчет голосов.

Жители Москвы и области голосовали за губернатора региона и мэра столицы России. Россияне на этих выборах могли отдать свой голос дистанционно и очно.

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В Московской области и столице России закрылись участки для голосования. Об этом сообщили в общественном штабе. «Выборы в Москве завершились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени больше не выдаются», — говорится в telegram-канале «Общественный штаб: выборы-2023». Отмечается, что еще 15 минут после 20:00 по местному времени граждане могли проголосовать по ранее выданным электронным бюллетеням. После этого начался подсчет голосов. Жители Москвы и области голосовали за губернатора региона и мэра столицы России. Россияне на этих выборах могли отдать свой голос дистанционно и очно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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