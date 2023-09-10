В Москве завершились выборы

Все участки для голосования закрыты в Московской области
новость из сюжетаВыборы-2023
В Московской области и столице России закрылись участки для голосования. Об этом сообщили в общественном штабе.
«Выборы в Москве завершились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени больше не выдаются», — говорится в telegram-канале «Общественный штаб: выборы-2023». Отмечается, что еще 15 минут после 20:00 по местному времени граждане могли проголосовать по ранее выданным электронным бюллетеням. После этого начался подсчет голосов.
Жители Москвы и области голосовали за губернатора региона и мэра столицы России. Россияне на этих выборах могли отдать свой голос дистанционно и очно.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.