Свердловчанка рассказала, как Урал перековал характер Николая Рыжкова

«Уральское землячество»: Свердловская область перековала характер Рыжкова
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Многие уральцы скорбят по поводу кончины Николая Рыжкова Фото:

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скучал по Свердловской области после своего переезда в Москву. Он считал, что именно Урал выковал из него руководителя. Воспоминаниями с URA.RU поделилась Ирина Куньшина, вице-президент «Уральского землячества» — организации, созданной при поддержке Рыжкова.

«С 60-х годов существовала традиция: все, кто приезжал с Урала на руководящие посты в Москву, встречались друг с другом, общались, помогали области. Встречи проходили в гостинице „Москва“ всегда 7 ноября, и Николай Иванович в них участвовал. Когда его в 1975 году перевели в Москву, и он стал первым замминистра тяжелого транспортного машиностроения, он говорил, что ему очень тяжело в Москве, он даже просился вернуться на Урал на любое предприятие. В Москве к новой жизни ему привыкать было сложно, он скучал по Уралу», — рассказала Куньшина.

По ее словам, когда в 92-м «Уральское землячество» стало официальной организацией, Рыжков поддержал эту идею. «Он понимал, как все непросто в Москве, что для адаптации людей очень важно плечо друга, который подскажет, где учиться, где лечиться, как с детьми быть. И в то же время большие вопросы поднимали, он все же в экономике был», — добавила собеседница.

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Она была знакома с Рыжковым еще с Екатеринбурга, куда он, простой парень из шахтерской украинской семьи, попал по распределению. В Екатеринбурге он работал на «Уралмашзаводе» и прошел путь от простого работяги до руководителя. «Все награды свои получил за то, что чудеса творил на заводе. Сделал удивительное подразделение по разливу металла, это было европейское ноу-хау», — вспоминает Ирина Куньшина.

О себе Рыжков говорил, что его, украинца, перековал Урал. «Не было бы „Уралмаша“ — не было бы в Москве никакого Николая Рыжкова. Там я прожил свои самые яркие и интересные годы», любил повторять руководитель советского правительства.

«Это был взвешенный, сдержанный, порядочный, удивительный человек, который плакал, когда Спитак спасали от землетрясения — он же полностью весь штаб возглавил. А его называли слабаком!.. Я считаю, что когда человек может о чужой беде как своей печалиться — это хороший человек. Рыжков в чернобыльской аварии облучался, командовал всеми делами, в самое пекло не боялся лезть — человек он мужественный. Так себя могут только наши, уральские, мужики вести. У него был уральский характер», — сказала Куньшина.

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков ушел из жизни 28 февраля. На «Уралмашзаводе», где Рыжков проработал четверть века, выразили соболезнования его семье.

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Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скучал по Свердловской области после своего переезда в Москву. Он считал, что именно Урал выковал из него руководителя. Воспоминаниями с URA.RU поделилась Ирина Куньшина, вице-президент «Уральского землячества» — организации, созданной при поддержке Рыжкова. «С 60-х годов существовала традиция: все, кто приезжал с Урала на руководящие посты в Москву, встречались друг с другом, общались, помогали области. Встречи проходили в гостинице „Москва“ всегда 7 ноября, и Николай Иванович в них участвовал. Когда его в 1975 году перевели в Москву, и он стал первым замминистра тяжелого транспортного машиностроения, он говорил, что ему очень тяжело в Москве, он даже просился вернуться на Урал на любое предприятие. В Москве к новой жизни ему привыкать было сложно, он скучал по Уралу», — рассказала Куньшина. По ее словам, когда в 92-м «Уральское землячество» стало официальной организацией, Рыжков поддержал эту идею. «Он понимал, как все непросто в Москве, что для адаптации людей очень важно плечо друга, который подскажет, где учиться, где лечиться, как с детьми быть. И в то же время большие вопросы поднимали, он все же в экономике был», — добавила собеседница. Она была знакома с Рыжковым еще с Екатеринбурга, куда он, простой парень из шахтерской украинской семьи, попал по распределению. В Екатеринбурге он работал на «Уралмашзаводе» и прошел путь от простого работяги до руководителя. «Все награды свои получил за то, что чудеса творил на заводе. Сделал удивительное подразделение по разливу металла, это было европейское ноу-хау», — вспоминает Ирина Куньшина. О себе Рыжков говорил, что его, украинца, перековал Урал. «Не было бы „Уралмаша“ — не было бы в Москве никакого Николая Рыжкова. Там я прожил свои самые яркие и интересные годы», любил повторять руководитель советского правительства. «Это был взвешенный, сдержанный, порядочный, удивительный человек, который плакал, когда Спитак спасали от землетрясения — он же полностью весь штаб возглавил. А его называли слабаком!.. Я считаю, что когда человек может о чужой беде как своей печалиться — это хороший человек. Рыжков в чернобыльской аварии облучался, командовал всеми делами, в самое пекло не боялся лезть — человек он мужественный. Так себя могут только наши, уральские, мужики вести. У него был уральский характер», — сказала Куньшина. Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков ушел из жизни 28 февраля. На «Уралмашзаводе», где Рыжков проработал четверть века, выразили соболезнования его семье.
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