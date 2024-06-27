Арестович: шесть батальонов ВСУ отказались идти в бой против России

На фронте шесть батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевую задачу. Об этом сообщил бывший внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
«Один батальон устоял. Понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит и не пошли на помощь товарищам», — рассказал Арестович в беседе с украинским журналистом Василием Головановым, передает MK.RU.
Он также добавил: «Я далеко не склонен… записывать их в трусы, уклонисты, негодяи и так далее. Люди просто теряют лояльность». Арестович подчеркнул, что это не единичный случай неповиновения, и указал на системную проблему в отношениях внутри ВСУ.
Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил командующего Объединенными сила ВСУ Юрия Содоля в потерях войск и территорий. Украинские боевики отказались выполнять его приказ о наступлении, сославшись на отсутствие необходимых артиллерийских боеприпасов. После чего Зеленский уволил Содоля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.