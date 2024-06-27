Арестович: шесть батальонов ВСУ отказались идти в бой против России

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ отказываются идти в бой из-за больших потерь Фото:

На фронте шесть батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевую задачу. Об этом сообщил бывший внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«Один батальон устоял. Понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит и не пошли на помощь товарищам», — рассказал Арестович в беседе с украинским журналистом Василием Головановым, передает MK.RU.

Он также добавил: «Я далеко не склонен… записывать их в трусы, уклонисты, негодяи и так далее. Люди просто теряют лояльность». Арестович подчеркнул, что это не единичный случай неповиновения, и указал на системную проблему в отношениях внутри ВСУ.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил командующего Объединенными сила ВСУ Юрия Содоля в потерях войск и территорий. Украинские боевики отказались выполнять его приказ о наступлении, сославшись на отсутствие необходимых артиллерийских боеприпасов. После чего Зеленский уволил Содоля.

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На фронте шесть батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевую задачу. Об этом сообщил бывший внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Один батальон устоял. Понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит и не пошли на помощь товарищам», — рассказал Арестович в беседе с украинским журналистом Василием Головановым, передает MK.RU. Он также добавил: «Я далеко не склонен… записывать их в трусы, уклонисты, негодяи и так далее. Люди просто теряют лояльность». Арестович подчеркнул, что это не единичный случай неповиновения, и указал на системную проблему в отношениях внутри ВСУ. Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил командующего Объединенными сила ВСУ Юрия Содоля в потерях войск и территорий. Украинские боевики отказались выполнять его приказ о наступлении, сославшись на отсутствие необходимых артиллерийских боеприпасов. После чего Зеленский уволил Содоля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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