Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в ближайшее время в США

19 июля 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Резервный самолет авиакомпании Air India прибудет в Красноярск в 14:00 по местному времени (10:00 мск) для пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает Международный аэропорт Красноярск. «Перегон резервного борта Boeing 777 с техническим составом из Дели запланирован на 14:00 красноярского времени», — уточняют в аэропорту. Причиной экстренной посадки стала сработка датчика задымления на борту. Пассажиры, ожидающие продолжения полета, обеспечены всем необходимым в зале вылетов международных воздушных линий. Аэропорт подчеркивает готовность оказать содействие в случае длительного ожидания. «Air India находится в процессе решения вопросов с российскими пограничными и таможенными службами относительно условий пребывания пассажиров и экипажа в Красноярске», — сообщается в пресс-релизе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резервный самолет авиакомпании Air India прибудет в Красноярск в 14:00 по местному времени (10:00 мск) для пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает Международный аэропорт Красноярск. «Перегон резервного борта Boeing 777 с техническим составом из Дели запланирован на 14:00 красноярского времени», — уточняют в аэропорту. Причиной экстренной посадки стала сработка датчика задымления на борту. Пассажиры, ожидающие продолжения полета, обеспечены всем необходимым в зале вылетов международных воздушных линий. Аэропорт подчеркивает готовность оказать содействие в случае длительного ожидания. «Air India находится в процессе решения вопросов с российскими пограничными и таможенными службами относительно условий пребывания пассажиров и экипажа в Красноярске», — сообщается в пресс-релизе.