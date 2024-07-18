18 июля 2024

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в ближайшее время в США

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, двигатель, шасси, обслуживание самолета, обслуживание авиатехники
По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта Фото:

Резервный самолет авиакомпании Air India прибудет в Красноярск в 14:00 по местному времени (10:00 мск) для пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает Международный аэропорт Красноярск.

«Перегон резервного борта Boeing 777 с техническим составом из Дели запланирован на 14:00 красноярского времени», — уточняют в аэропорту. Причиной экстренной посадки стала сработка датчика задымления на борту.

Пассажиры, ожидающие продолжения полета, обеспечены всем необходимым в зале вылетов международных воздушных линий. Аэропорт подчеркивает готовность оказать содействие в случае длительного ожидания. «Air India находится в процессе решения вопросов с российскими пограничными и таможенными службами относительно условий пребывания пассажиров и экипажа в Красноярске», — сообщается в пресс-релизе.

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Резервный самолет авиакомпании Air India прибудет в Красноярск в 14:00 по местному времени (10:00 мск) для пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает Международный аэропорт Красноярск. «Перегон резервного борта Boeing 777 с техническим составом из Дели запланирован на 14:00 красноярского времени», — уточняют в аэропорту. Причиной экстренной посадки стала сработка датчика задымления на борту. Пассажиры, ожидающие продолжения полета, обеспечены всем необходимым в зале вылетов международных воздушных линий. Аэропорт подчеркивает готовность оказать содействие в случае длительного ожидания. «Air India находится в процессе решения вопросов с российскими пограничными и таможенными службами относительно условий пребывания пассажиров и экипажа в Красноярске», — сообщается в пресс-релизе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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