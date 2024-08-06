Врач предупредил, что ни в коем случае нельзя делать при отравлении

Во время отравления нельзя сразу начинать пить антибиотики, не разобравшись, что является причиной такого состояния. Также не следует принимать препараты от диареи, потому что они оставляют все содержимое кишечника в нем. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
«Самая частая ошибка — не учитывать причину, из-за которой произошло отравление. То есть, не разобравшись, что это — токсины, вирусы или бактерии, — начинать сразу пить антибиотики. В такой ситуации, если нам повезло и воспаление действительно было вызвано бактериями, можно ситуацию улучшить», — заявил Вялов в интервью радио
Врач добавил, что в случае, если отравление было вызвано токсинами или вирусами, то ситуация при приеме антибиотиков ухудшится. Это связано с тем, что слабая микрофлора кишечника будет дополнительно ослаблена. Также не следует пить препараты, останавливающие диарею. Это может привести к усилению разрушения стенок кишечника, так как «гады» останавливаются в одном месте.
По словам Сергея Вялова, важно компенсировать потерю жидкости с помощью солевых растворов, доступных в аптеках, или пить минеральные воды без газа. В случае отсутствия специализированных средств подойдет обычная вода, хотя она и не содержит необходимых солей. Также при диарее рекомендуется следовать диете «брат» (бананы, рис, апельсиновый сок и тосты), которая не нагружает микрофлору кишечника. Кроме того, гастроэнтеролог советует мерить температуру и при ее наличии обратиться к врачу для правильной диагностики и лечения.
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