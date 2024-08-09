В Турции двое россиян пострадали из-за камнепада

Двое россиян в Турции получили переломы из-за камнепада в каньоне

09 августа 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Двое россиян пострадали результате камнепада в каньоне Саклыкент в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция) пострадали двое россиян. Об этом заявили турецкие СМИ. «Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента», — сообщил телеканал NTV . По их данным, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция) пострадали двое россиян. Об этом заявили турецкие СМИ. «Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента», — сообщил телеканал NTV. По их данным, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.