В Турции двое россиян пострадали из-за камнепада

Двое россиян в Турции получили переломы из-за камнепада в каньоне
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Двое россиян пострадали результате камнепада в каньоне Саклыкент в Турции Фото:

В результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция) пострадали двое россиян. Об этом заявили турецкие СМИ.

«Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента», — сообщил телеканал NTV. По их данным, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.

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В результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция) пострадали двое россиян. Об этом заявили турецкие СМИ. «Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента», — сообщил телеканал NTV. По их данным, спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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