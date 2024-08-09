В Турции двое россиян пострадали из-за камнепада

Двое россиян пострадали результате камнепада в каньоне Саклыкент в Турции
В результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция) пострадали двое россиян. Об этом заявили турецкие СМИ.
«Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента», — сообщил телеканал
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