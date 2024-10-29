В России ужесточат наказание за организацию незаконной миграции

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий наказание за незаконную миграцию
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Штрафы за незаконную миграцию будут увеличины
Штрафы за незаконную миграцию будут увеличины Фото:

Госдума РФ одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой. Согласно нововведениям, нарушителей может ждать лишение свободы вплоть до 15 лет и штраф в размере до пяти миллионов рублей. Трансляция ведется на сайте парламента. 

Инициатива была разработана группой авторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой. «Документ предполагает, что за преступление будет грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере от трех до пяти млн руб. Законопроект предусматривает и другие ужесточения», — подчеркнул Володин. Уточняется, что принятые изменения будут направлены на укрепление законности и порядка в миграционной сфере, а также на борьбу с нарушителями.

Среди других изменений законопроект также устанавливает нижний предел срока заключения за организацию незаконного въезда в Россию — два года, в то время как ранее закон определял только верхний предел — до пяти лет. Эти меры получили поддержку не только от депутатов, но и от правительства, Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

Законопроект ужесточает наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию нелегалов: срок лишения свободы составит от двух до шести лет. В 2024 году число преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось в три раза до 8000 эпизодов. Яровая отметила, что незаконное нахождение в стране будет отягчающим обстоятельством для уголовного наказания.

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Госдума РФ одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой. Согласно нововведениям, нарушителей может ждать лишение свободы вплоть до 15 лет и штраф в размере до пяти миллионов рублей. Трансляция ведется на сайте парламента.  Инициатива была разработана группой авторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой. «Документ предполагает, что за преступление будет грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере от трех до пяти млн руб. Законопроект предусматривает и другие ужесточения», — подчеркнул Володин. Уточняется, что принятые изменения будут направлены на укрепление законности и порядка в миграционной сфере, а также на борьбу с нарушителями. Среди других изменений законопроект также устанавливает нижний предел срока заключения за организацию незаконного въезда в Россию — два года, в то время как ранее закон определял только верхний предел — до пяти лет. Эти меры получили поддержку не только от депутатов, но и от правительства, Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Законопроект ужесточает наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию нелегалов: срок лишения свободы составит от двух до шести лет. В 2024 году число преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось в три раза до 8000 эпизодов. Яровая отметила, что незаконное нахождение в стране будет отягчающим обстоятельством для уголовного наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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