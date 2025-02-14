Петербуржцы лидируют в России по служебным романам

Согласно опросу, проведенному hh.ru, Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по количеству служебных романов. Здесь 42% работников признались в том, что у них были романтические отношения с коллегами.
«В региональном разрезе наиболее склонными к близким отношениям с коллегами оказались жители Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%)», — сообщает пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании.
Интересный аспект, который выявил опрос, заключается в том, что служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента (53%). Активны в этом плане сотрудники сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%) и менеджеры по продажам (41%). В то время как в сфере науки и образования такие отношения встречаются гораздо реже — только у 21% опрошенных.
Большинство опрошенных в Петербурге указали, что служебный роман у них был только один раз. У 47% таких отношений было несколько. Среди тех, кто имел несколько романов, особенно выделяются представители высшего менеджмента и специалисты в области ИТ и транспортно-логистической сферы.
Почти половина опрошенных в Петербурге знают о романтических отношениях между другими коллегами. В 6% случаев это отношения между руководителем и подчиненным. Каждый четвертый служебный роман в Петербурге приводит к увольнениям. В 14% случаев увольняется один из участников романа, в 10% — оба. Но в большинстве случаев отношения не влияют на профессиональную деятельность и люди продолжают работать вместе.
Опрос показал, что в большинстве компаний в Петербурге руководство нейтрально относится к возникновению романтических отношений между сотрудниками. Однако есть и те, кто выражает негативное (8%) или позитивное (7%) отношение к таким связям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.