Петербуржцы лидируют в России по служебным романам

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Служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента
Служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента Фото:

Согласно опросу, проведенному hh.ru, Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по количеству служебных романов. Здесь 42% работников признались в том, что у них были романтические отношения с коллегами. 

«В региональном разрезе наиболее склонными к близким отношениям с коллегами оказались жители Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%)», — сообщает пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании.

Интересный аспект, который выявил опрос, заключается в том, что служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента (53%). Активны в этом плане сотрудники сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%) и менеджеры по продажам (41%). В то время как в сфере науки и образования такие отношения встречаются гораздо реже — только у 21% опрошенных.

Большинство опрошенных в Петербурге указали, что служебный роман у них был только один раз. У 47% таких отношений было несколько. Среди тех, кто имел несколько романов, особенно выделяются представители высшего менеджмента и специалисты в области ИТ и транспортно-логистической сферы.

Почти половина опрошенных в Петербурге знают о романтических отношениях между другими коллегами. В 6% случаев это отношения между руководителем и подчиненным. Каждый четвертый служебный роман в Петербурге приводит к увольнениям. В 14% случаев увольняется один из участников романа, в 10% — оба. Но в большинстве случаев отношения не влияют на профессиональную деятельность и люди продолжают работать вместе.

Опрос показал, что в большинстве компаний в Петербурге руководство нейтрально относится к возникновению романтических отношений между сотрудниками. Однако есть и те, кто выражает негативное (8%) или позитивное (7%) отношение к таким связям.

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Согласно опросу, проведенному hh.ru, Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по количеству служебных романов. Здесь 42% работников признались в том, что у них были романтические отношения с коллегами.  «В региональном разрезе наиболее склонными к близким отношениям с коллегами оказались жители Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%)», — сообщает пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании. Интересный аспект, который выявил опрос, заключается в том, что служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента (53%). Активны в этом плане сотрудники сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%) и менеджеры по продажам (41%). В то время как в сфере науки и образования такие отношения встречаются гораздо реже — только у 21% опрошенных. Большинство опрошенных в Петербурге указали, что служебный роман у них был только один раз. У 47% таких отношений было несколько. Среди тех, кто имел несколько романов, особенно выделяются представители высшего менеджмента и специалисты в области ИТ и транспортно-логистической сферы. Почти половина опрошенных в Петербурге знают о романтических отношениях между другими коллегами. В 6% случаев это отношения между руководителем и подчиненным. Каждый четвертый служебный роман в Петербурге приводит к увольнениям. В 14% случаев увольняется один из участников романа, в 10% — оба. Но в большинстве случаев отношения не влияют на профессиональную деятельность и люди продолжают работать вместе. Опрос показал, что в большинстве компаний в Петербурге руководство нейтрально относится к возникновению романтических отношений между сотрудниками. Однако есть и те, кто выражает негативное (8%) или позитивное (7%) отношение к таким связям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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