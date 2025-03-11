Утром 12 марта произошла серьезная авария на дороге в Гатчинском районе Ленобласти. В результате сильного удара у одной из машин буквально вырвало двигатель. Один человек погиб. Об этом сообщил источник.
«Страшная авария произошла этим утром возле деревни Большие Борницы. Столкнулись несколько машин и автобус. У одного из авто от удара вырвало двигатель, задымления не было», — сообщил источник «78».
Один человек погиб на месте аварии, еще один получил серьезные травмы — пострадавшего зажало в салоне автомобиля. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Пассажиры автобуса не пострадали. На место ДТП оперативно прибыли все службы. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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