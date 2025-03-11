11 марта 2025
10 марта 2025

В результате ДТП в Ленобласти, у одной из машин вырвало двигатель, есть погибший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП оперативно прибыли все службы
На место ДТП оперативно прибыли все службы Фото:

Утром 12 марта произошла серьезная авария на дороге в Гатчинском районе Ленобласти. В результате сильного удара у одной из машин буквально вырвало двигатель. Один человек погиб. Об этом сообщил источник.

«Страшная авария произошла этим утром возле деревни Большие Борницы. Столкнулись несколько машин и автобус. У одного из авто от удара вырвало двигатель, задымления не было», — сообщил источник «78».

Один человек погиб на месте аварии, еще один получил серьезные травмы — пострадавшего зажало в салоне автомобиля. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Пассажиры автобуса не пострадали. На место ДТП оперативно прибыли все службы. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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Утром 12 марта произошла серьезная авария на дороге в Гатчинском районе Ленобласти. В результате сильного удара у одной из машин буквально вырвало двигатель. Один человек погиб. Об этом сообщил источник. «Страшная авария произошла этим утром возле деревни Большие Борницы. Столкнулись несколько машин и автобус. У одного из авто от удара вырвало двигатель, задымления не было», — сообщил источник «78». Один человек погиб на месте аварии, еще один получил серьезные травмы — пострадавшего зажало в салоне автомобиля. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Пассажиры автобуса не пострадали. На место ДТП оперативно прибыли все службы. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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