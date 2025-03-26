После взрыва газа в Ленобласти обнаружили тело погибшего

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После взрыва газа в Приморске Ленобласти под завалами обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает 78.ru.
Ранее сообщалось, что в пожаре пострадали три человека, среди которых ребенок. Один мужчина считался пропавшим без вести.
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