На трассе в Оренбурге вспыхнул грузовик. Фото

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На трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за которого загорелся грузовик
На трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за которого загорелся грузовик Фото:

В Бузулукском районе Оренбургской области на 176 километре трассы М-5 «Урал» грузовая «Газель» столкнулась с легковушкой и загорелась. Об этом сообщили в МЧС региона.

«На 176 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовой газели и легкового автомобиля. В результате аварии загорелась газель», — сообщает telegram-канал МЧС по Оренбургской области. 

По предварительным данным, водитель «Газели», следовавший из Оренбурга в направлении Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой-Грантой». В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля. Сразу после удара грузовик загорелся.

Пожарные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Для тушения огня использовали пену. В работах на месте происшествия были задействованы девять специалистов и две единицы техники из 23 пожарно-спасательной части.

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В Бузулукском районе Оренбургской области на 176 километре трассы М-5 «Урал» грузовая «Газель» столкнулась с легковушкой и загорелась. Об этом сообщили в МЧС региона. «На 176 км трассы М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовой газели и легкового автомобиля. В результате аварии загорелась газель», — сообщает telegram-канал МЧС по Оренбургской области.  По предварительным данным, водитель «Газели», следовавший из Оренбурга в направлении Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой-Грантой». В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля. Сразу после удара грузовик загорелся. Пожарные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Для тушения огня использовали пену. В работах на месте происшествия были задействованы девять специалистов и две единицы техники из 23 пожарно-спасательной части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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