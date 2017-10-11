Эксперты: Су-24 в Сирии разбился из-за экс-министра Сердюкова

15:14 11 октября 2017 0

В армии острый дефицит тех, кто занимается обслуживанием военной техники, утверждают эксперты Фото: военнослужащий российского контингента в Сирии

Катастрофы, аналогичной той, что произошла накануне на российской военной базе в Сирии, могут повториться и в будущем. Случившееся стало тревожным сигналом для министерства обороны и вскрыло серьезную проблему, утверждают опрошенные «URA.RU» военные эксперты.

Накануне бомбардировщик, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. В результате погибли летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов.

В среду, 11 октября, «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что причиной аварии бомбардировщика Су-24М ВКС России в Сирии могло стать то, что машина находилась в так называемом невзлетном положении. Причины этого и следствие ошибки экипажа, и технические неполадки. Между тем более точно установить причину трагедии поможет параметрический самописец самолета. Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию для выяснения причин ЧП.

Порой из-за высокой нагрузки самолеты в Сирии не успевают обслуживать должным образом, говорят военные Фото: военнослужащий российского контингента в Сирии

Руководитель Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук Анатолий Цыганок утверждает, что «с большой долей вероятности, не были выполнены в полном объеме все необходимые по регламенту работы». «Скорее всего, самолет уже не первый день нуждался в ремонте, но его могли откладывать — дескать, ничего не случится, если еще немного полетает. К сожалению, у нас такое бывает», — пояснил он «URA.RU».

По мнению эксперта, одна из серьезных проблем российской армии сегодня заключается в остром дефиците кадров, которые непосредственно занимаются обслуживанием военной техники: «Сложилась парадоксальная ситуация: в последние годы в вооруженные силы поступило немало современной техники, а обслуживать ее некому. Насколько мне известно, необходимый для этого персонал был потерян в то время, когда министром обороны был Анатолий Сердюков. Сейчас очень сложно взять и в одночасье восстановить это направление. Именно поэтому существует большой риск того, что подобные трагедии будут повторяться».

Цыганок полагает, что в пользу версии о технической неисправности говорит тот факт, что бомбардировщик потерпел крушение при взлете. «Не исключаю, что в ходе начавшегося расследования выяснится, что члены экипажа ранее уже сообщали о возможных неполадках», — сказал собеседник агентства.

В российской армии стоит острая проблема с летным составом, а также с техническим персоналом, подтверждает военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. «Все прекрасно помнят, как в ходе блестящей реформы экс-министр обороны Сердюков разом прихлопнул военные училища. Он руководствовался сугубо либерально-рыночным подходом. К чему это привело — мы сегодня видим», — рассказал «URA.RU» Тимошенко. По его словам, под сокращение попали и учебные заведения, занимавшиеся подготовкой технических кадров для армии.

Одной из возможных причин крушения Су-24 в Сирии специалисты называют человеческий фактор Фото: военнослужащий российского контингента в Сирии

«Су-24 — очень сложная машина. Если вы посмотрите на статистику, то убедитесь, что этот самолет — лидер по аварийным случаям. В Сирии машины эксплуатируются очень интенсивно. Вполне вероятно, что с учетом напряженного режима машину просто не успели должным образом обслужить. Просто сами летчики ошибиться на взлете не могли. Они же ведь даже не катапультировались, поскольку были уверены, что взлетят», — отметил Тимошенко.

Военный обозреватель, офицер ВВС в запасе Александр Жилин, в беседе с «URA.RU» утверждает, что в Сирии инженерно-технический и летный состав укомплектован полностью: «Там несут службу высококлассные специалисты, поскольку они выполняют боевые задачи. Однако любая военная техника на сто процентов не застрахована от отказов».

Он считает приоритетными две версии ЧП. Согласно первой, при взлете у бомбардировщика могло произойти разрушение сопла, в результате чего упала тяга и самолет рухнул. Вторая версия — попадание птицы. По словам собеседника «URA.RU», такие случаи иногда происходят и заканчиваются трагедиями.

Впрочем, Жилин не исключил и то, что мог иметь место пресловутый «человеческий фактор»: «Су-24 — очень надежный самолет, однако он требует очень хорошего ухода за аэродромом. Так, на полосе не должно валяться камней, мусора и других посторонних предметов. В ином случае, если таковой предмет попадает в воздухозаборник, это может привести к разрушению двигателя и катастрофе».