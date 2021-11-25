Учимся наносить макияж с Рианной и ищем скидки к «черной пятнице»

Последний рабочий день недели поможем собраться с силами и эффектно провести пятницу. С утра будем наносить макияж вместе с Рианной, а днем- идем в TikTok, где уже зарегистрировались персонажи предстоящей картины о Человеке-пауке. Более подробно о том,как провести день — в Афише от URA.RU.
Что сделать утром
Начинаем день с нового видеоурока по мэйкапу от Рианны. Известная певица на этот раз показала, как наносить макияж в персиковых оттенках. Для этого она использовала продукты своего бренда Fenty Beauty. Ролик займет не больше минуты, а эффект — надолго.
Что сделать днем
Подписываемся на TikTok-аккаунт вымышленной газеты The Daily Bugle, который создали Marvel в рамках продвижения фильма «Человека-паука: Нет пути домой». На канале
Что сделать вечером
Смотрим юбилейный 60-й диснеевский мультфильм «Энканто», который вышел в прокате в России. Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель. Критики высоко оценили анимационную ленту.
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