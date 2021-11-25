Учимся наносить макияж с Рианной и ищем скидки к «черной пятнице»

Ролик по мейкапу займет не больше минуты, а эффект — надолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Последний рабочий день недели поможем собраться с силами и эффектно провести пятницу. С утра будем наносить макияж вместе с Рианной, а днем- идем в TikTok, где уже зарегистрировались персонажи предстоящей картины о Человеке-пауке. Более подробно о том,как провести день — в Афише от URA.RU.

Что сделать утром

Начинаем день с нового видеоурока по мэйкапу от Рианны. Известная певица на этот раз показала, как наносить макияж в персиковых оттенках. Для этого она использовала продукты своего бренда Fenty Beauty. Ролик займет не больше минуты, а эффект — надолго.

Что сделать днем

Подписываемся на TikTok-аккаунт вымышленной газеты The Daily Bugle, который создали Marvel в рамках продвижения фильма «Человека-паука: Нет пути домой». На канале опубликованы три ролика с персонажи кинокомикса: ведущими выступают Дж. К. Симмонс в образе редактора газеты Джея Джоны Джеймсона и Энгаури Райс в образе интерна Бетти Брант. За неполный день у канала уже более 400 тысяч подписчиков. Премьера самого фильма в России назначена на 15 декабря.

Что сделать вечером

Смотрим юбилейный 60-й диснеевский мультфильм «Энканто», который вышел в прокате в России. Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель. Критики высоко оценили анимационную ленту.

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