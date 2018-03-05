{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
17:00  05 марта 2018 3

Военный врач-убийца 17 лет скрывался от суда

Врач-убийца 17 лет скрывался от следствияФото: xexe.club

Бывший лейтенант медицинской службы Армен Галустов 17 лет скрывался от правосудия за участие в налете на промбазу. Галустов входил в банду военных врачей, которые проходили интернатуру в Самарском военно-медицинском институте.

«Галустов обвинялся по статьям „разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего“, „убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем“, „дезертирство“ и „использование заведомо подложного документа“», — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 3 ноября 2000 года Галустов вместе со своими сослуживцами, военными врачами-интернами Мирзаевым, Шакулуевым, Ибрагимовым, и гражданским знакомым Криволуцким ночью проник на территорию базы ООО «Бизнесстальтранс». Налетчики убили сторожа, похитили большое количество оргтехники и скрылись. На место преступления члены банды приехали на автомобиле под управлением некоего Подлевского, который непосредственного участия в налете не принимал, ждал их в машине.

В 2003 году Приволжский окружной военный суд приговорил Криволуцкого, Ибрагимова и Шакулуева к 19, 18 и 17 годам лишения свободы. Мирзаев в период следствия скончался, а шофера Подлевского приговорили к двум годам условно. Через 17 лет Галустова, находящегося в федеральном розыске, поймали в Саратове. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Приволжский окружной военный суд.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров