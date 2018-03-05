Военный врач-убийца 17 лет скрывался от суда

17:00 05 марта 2018 3

Врач-убийца 17 лет скрывался от следствия Фото: xexe.club

Бывший лейтенант медицинской службы Армен Галустов 17 лет скрывался от правосудия за участие в налете на промбазу. Галустов входил в банду военных врачей, которые проходили интернатуру в Самарском военно-медицинском институте.

«Галустов обвинялся по статьям „разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего“, „убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем“, „дезертирство“ и „использование заведомо подложного документа“», — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 3 ноября 2000 года Галустов вместе со своими сослуживцами, военными врачами-интернами Мирзаевым, Шакулуевым, Ибрагимовым, и гражданским знакомым Криволуцким ночью проник на территорию базы ООО «Бизнесстальтранс». Налетчики убили сторожа, похитили большое количество оргтехники и скрылись. На место преступления члены банды приехали на автомобиле под управлением некоего Подлевского, который непосредственного участия в налете не принимал, ждал их в машине.

В 2003 году Приволжский окружной военный суд приговорил Криволуцкого, Ибрагимова и Шакулуева к 19, 18 и 17 годам лишения свободы. Мирзаев в период следствия скончался, а шофера Подлевского приговорили к двум годам условно. Через 17 лет Галустова, находящегося в федеральном розыске, поймали в Саратове. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Приволжский окружной военный суд.