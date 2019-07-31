Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

Украинские моряки, которых задержали в Керченском проливе, могут вернуться домой до октября под поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Информацию об этом распространил российский адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряков.
«Киев направил следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. В случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если будет отказ, то постановление можно будет обжаловать», — рассказал юрист «Известиям». В связи с этим Полозов утверждает, что уже осенью моряки, скорее всего, вернутся домой. Эти данные подтверждает и источник издания в дипломатических кругах.
Ранее о достижении с российской стороной договоренности об освобождении задержанных украинских моряков сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Украинских моряков задержали 25 ноября 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда в Керченском проливе два артиллерийских катера украинских ВМС нарушили российскую границу и не реагировали на требования властей РФ. Пограничники задержали 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Всех арестовали по обвинению в нарушении госграницы. 10 июля Следственное управление ФСБ России предъявило окончательное обвинение задержанным.