«Повара» Utair заставили авиакомпанию заплатить по долгам

Ранее «Флеш лайт капитал» требовала признать Utair банкротам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Арбитражный суд Тюменской области принял решение по иску московского предприятия «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» к авиакомпании Utair. Суд обязал перевозчика выплатить заявителю более трехсот тысяч рублей. С копией судебного приказа ознакомилось «URA.RU».

«Арбитражный суд в составе судьи Елены Мингалевой решил взыскать с должника — ПАО „Авиакомпания Utair“ — в пользу взыскателя задолженность по оказанным услугам обеспечения бортовым питанием в размере 307 844 рубля 50 копеек», — написано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Тюменской области.

Кроме того, суд обязал Utair выплатить неустойку, а также оплатить расходы по уплате государственной пошлины в размере 4604 рубля. Решение может быть обжаловано авиакомпанией в течение двух месяцев, но источники агентства в авиакомпании сомневаются, что Utair будет это делать. Получить официальный комментарий руководства перевозчика по факту судебного решения агентству не удалось.

Компания «Флеш лайт капитал» — одно из четырех предприятий, которое попыталось через суд добиться признания Utair банкротом. Вместе с другими контрагентами авиакомпании (компаниями «Гидпромэнергострой», «Интер» и «Юган-Юнион Кард») организаторы питания на бортах Utair выступили с финансовыми претензиями более чем на 1,36 млн рублей. Общая сумма задолженности Utair перед кредиторами, в числе которых несколько крупных банков, превышает 70 миллиардов рублей.