Демонстрации могут привести к вспышке коронавируса в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июля, — 215-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 125-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, на данный момент в мире насчитывается 13 055 561 заразившихся коронавирусом (+9 166 за ночь), выздоровели 7 580 579 (+58 467) человек, скончались 571 776 (+374) инфицированных. На первом месте по числу зараженных остается США (3 413 995), на втором — Бразилия (1 866 176) и замыкает тройку Индия (879 466). В России на утро 13 июля зарегистрировано 727 650 случаев заражения вирусом. Выздоровели более 502 тысяч человек, у 11 тысяч погибших россиян был диагностирован COVID-19.

Когда изобретут средство от коронавируса

Полностью эффективная вакцина от коронавируса не может появиться в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при Минздраве Франции Арно Фонтане. Его поддержала коллега из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес, которая считает, что вакцина может перестать давать результат уже через пару месяцев. «Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно», — считает специалист.

Похожие исследования об антителах к коронавирусу провели в немецкой клинике Швабинг. Там отметили, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут заболеть повторно, так как со временем в их организме снижается число антител. «Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — заявил главврач отделения инфекционных болезней клиники Клеменс Вендтнер.

Ситуация в России

Минздрав РФ после акций в Хабаровске напомнил о влиянии демонстраций на эпидемию коронавируса. «Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — отметил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

В Минобороны в свою очередь поспешили отчитаться о том, что ни один участник парада на Красной площади в Москве не заболел коронавирусом . В ведомстве отметили, что еще с марта во всех соединениях и воинских частях вводился режим обсервации, ограничивались увольнения, отпуска, посещения военнослужащих родственниками, также активно проводилось тестирование на COVID-19.

В Минтруда поддержали законопроект, который может обязать работодателей возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса. Речь идет о компенсации затрат на использование личного компьютера, расходах на оплату интернета и электричества, телефонных звонков.

Госдума предлагает разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов в вузы. Первый зампред комитета ГД по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что абитуриенты из стран СНГ не представляют опасности для россиян. «Мы закрываем границы и не думаем о последствиях. А у человека судьба ломается», — рассуждает политик. Он отметил, что абитуриенты могут подать заявления дистанционно, а потом приехать в РФ и пройти тестирование на COVID.

Ситуация в мире

За последние сутки в мире зафиксировано больше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом — это рекордное число за все время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Минздрав США ожидает рост числа смертей от COVID-19. По словам помощника министра Бретт Жируар, количество летальных случаев будет расти еще две-три недели, после чего начнется спад.

Бежавшие из Уханя в США ученые обвиняют власти Китая в пандемии. Экс-советник президента США Стив Бэннон отметил, что сейчас китайские ученые активно работают с Федеральным бюро расследований. «[Ученые] приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», — отметил Бэннон.

Венгрия с 15 июля разрешает въезд на свою территорию гражданам России при условии, что у них будут справки, подтверждающие отрицательный результат теста на COVID-19, отметило венгерское посольство в Москве. А в Белоруссии наблюдают, что россияне стали чаще бронировать туры в Турцию и Египет через Минск. Об этой лазейке знают в российском МИД. Глава ведомства Сергей Лавров просил россиян соблюдать осторожность в таких поездках.

Мнения экспертов

Некоторые люди могут избежать заражения коронавирусом, несмотря на контакт с заболевшим. Об этом заявил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. В первую очередь, болезни могут избежать те, у кого сильный организм и крепкое здоровье. Он отметил, что у людей, которые переболели сезонными коронавирусами [«обычные» простуды], в организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти.