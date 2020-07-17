Лицам, перенесшим заболевание в тяжелой форме, можно будет не вакцинироваться, так как у них уже выработался иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июля, — 219-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 129-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число зараженных по всему миру достигло 13 955 623 (+245 312 за последние сутки). Количество выздоровевших пациентов — 8 267 602 (+199 774). Жертвами пандемии стали 592 333 человека (+5 151).

Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных не изменился. На первом месте по-прежнему США (3 693 699), на втором — Бразилия (2 014 738), а тройку лидеров замыкает Индия (1 005 637). Россия занимает четвертую строчку в списке (753 154 случая заражения).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Великобритания обвинила Россию в попытке выкрасть данные о вакцине. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что нападки британских властей являются безосновательными.

Дмитриев, выступая на пресс-конференции, объявил об успешном завершении первой фазы испытаний российской вакцины , разработанной в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. Теперь на очереди вторая фаза, ее окончание намечено на 3 августа текущего года.

Лицам, перенесшим заболевание в тяжелой форме, можно будет не вакцинироваться , так как у них уже выработался иммунитет. При этом тем, кто перенес вирус в бессимптомной форме, следует привиться. Об этом заявил российский вирусолог Александр Гинцбург.

Коронавирус в России

В России ведется работа над упрощением процедуры признания гражданина инвалидом. В Минтруде отметили, что дистанционное оформление стало возможным из-за пандемии. Кроме того, ПФР будет оформлять пенсии и соцвыплаты в упрощенном формате до конца года.

Несмотря на призыв Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий, в Екатеринбурге состоялся традиционный Царский крестный ход. В центре города собрались более двух тысяч верующих. Мероприятие началось с Божественной литургии в Храме-на-Крови, затем православные встали в колонну и прошли крестный ход до Ганиной Ямы.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все субъекты России прошли пик заболеваемости. Однако, по его словам, динамика распространения заболевания везде разная. Среди уральских регионов в число «красных» попали Свердловская область, Пермский край и ЯНАО.

Акцию «Бессмертный полк», которая была запланирована на 26 июля, отменили. Ее могут отложить до 9 мая следующего года. Организаторы сообщили, что точную дату примут после нормализации эпидемиологической обстановки.

Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения.

Коронавирус в мире

Стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд . В этот раз в списке оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Из-за неблагоприятной эпидобстановки России в этом перечне нет.

После самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Ученые из университета Копенгагена выделили пять факторов, которые способны усугубить и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой. В их число вошли стресс, доступность к холодильнику, ограничение движения и вынужденное одиночество.