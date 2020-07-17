Сегодня, 17 июля, — 219-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 129-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число зараженных по всему миру достигло 13 955 623 (+245 312 за последние сутки). Количество выздоровевших пациентов — 8 267 602 (+199 774). Жертвами пандемии стали 592 333 человека (+5 151).
Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных не изменился. На первом месте по-прежнему США (3 693 699), на втором — Бразилия (2 014 738), а тройку лидеров замыкает Индия (1 005 637). Россия занимает четвертую строчку в списке (753 154 случая заражения).
Вакцина и лекарство от коронавируса
Великобритания обвинила Россию в попытке выкрасть данные о вакцине. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что нападки
Дмитриев, выступая на пресс-конференции, объявил об успешном завершении первой фазы
Лицам, перенесшим
Коронавирус в России
В России ведется работа над упрощением процедуры признания гражданина инвалидом. В Минтруде отметили, что дистанционное оформление стало возможным из-за пандемии. Кроме того, ПФР будет оформлять пенсии и соцвыплаты в упрощенном формате до конца года.
Несмотря на призыв Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий, в Екатеринбурге состоялся традиционный Царский крестный ход. В центре города собрались более двух тысяч верующих. Мероприятие началось с Божественной литургии в Храме-на-Крови, затем православные встали в колонну и прошли крестный ход до Ганиной Ямы.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все субъекты России прошли пик заболеваемости. Однако, по его словам, динамика распространения заболевания везде разная. Среди уральских регионов в число «красных» попали Свердловская область, Пермский край и ЯНАО.
Акцию «Бессмертный полк», которая была запланирована на 26 июля, отменили. Ее могут отложить до 9 мая следующего года. Организаторы сообщили, что точную дату примут после нормализации эпидемиологической обстановки.
Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года
Коронавирус в мире
Стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть
После самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Ученые из университета Копенгагена выделили пять факторов, которые способны усугубить и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой. В их число вошли стресс, доступность к холодильнику, ограничение движения и вынужденное одиночество.
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