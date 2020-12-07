Пандемия подтолкнет к тяжелому кризису в 2021 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 декабря, — 372-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 272-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 536 362, достигнув отметки в 67 382 283. Выздороветь удалось уже 46 482 357 пациентам (+341 983). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 541 915 (+7 267).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 15 159 529 американцев. Следом идут Индия (9 676 801) и Бразилия (6 603 540). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 460 770.

Вакцина и лекарство

Существующие вакцины от коронавируса пока не могут рассматриваться как приоритетные для пациентов какой-то конкретной возрастной категории. Об этом рассказал URA.RU главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он подчеркнул, что сейчас обсуждать можно только вакцину «Спутник V», так как она единственная зарегистрирована в РФ. Остальные вакцины еще не до конца исследованы.

Переболеть COVID-19 опаснее, чем поставить вакцину, считает вирусолог и генетик Павел Волочков. «По аналогии — последствия от COVID-19 можно сравнить со встречей с КамАЗом, а от вакцины — с детским велосипедом», — сказал эксперт.

При начале вакцинации от коронавируса в регионах России ключевой проблемой станет сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины, рассказали врачи. По их словам, повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкидывать.

Все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что такие последствия COVID-19 связаны с тем, что у пациентов наблюдается снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Коронавирус в России

Пик второй волны эпидемии коронавируса в Москве ожидается 10—12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16-го, а в остальных регионах России он придется на 21—22 декабря. Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета высчитали, что к этому периоду в стране одномоментно будут болеть от 514 до 517 тысяч человек.

Между тем в стране может начаться масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года, предупредил экономист Константин Селянин. По его словам, растущая долговая нагрузка россиян вызовет ухудшение экономической ситуации в стране. Экономист уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году.

Зимняя сессия для студентов в этом году пройдет в онлайн формате, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не планируется», — сказал министр. Фальков отметил, что из-за коронавируса только 37% вузов и их филиалов в России перешли на дистанционное обучение.

Пандемия коронавируса в России возможно отступит через год, считает главный врач больницы им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. «Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса будет], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом», — отметил специалист.

Коронавирус в мире

В США сняли фильм про пандемию COVID-23 «Songbird» (певчая птица), который в российском прокате выйдет под названием «Птица в клетке». Мировая премьера запланирована на 11 декабря. В России же его можно будет увидеть только 21 января следующего года. В фильме повествуют про события 2024 года. Мир охватила пандемия более опасного штамма коронавируса. За один год от вируса погибли восемь миллионов человек. Люди должны соблюдать изоляцию. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в карантинные лагеря.

В США заявили, что возвращение к нормальной жизни благодаря вакцинации начнется в апреле. Для наиболее уязвимых слоев населения эффект от начала вакцинации начнет чувствоваться уже в январе—феврале, отметил иммунолог Монсеф Слауи.

Премьер-министр Баварии анонсировал введение ЧС в регионе из-за COVID-19. На внеочередном заседании правительства он сформулировал 10 пунктов по борьбе с распространением коронавируса, которые все сводятся к мысли «Остаемся дома». Планируется, что ограничительные меры в стране будут действовать до 5 января 2021 года.

А в соседних с Баварией странах могут переругаться из-за предстоящего туристического сезона. Австрия и Швейцария запустят сезон, несмотря на споры с соседями — Францией и Германией. В ВОЗ заявили, что при открытии зимних курортов странам нужно учитывать риски.