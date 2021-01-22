Звезда сериала «СашаТаня» едва не родила в такси

У актрисы Алины Ланиной начались схватки в такси по пути в роддом Фото: Instargam/ alilanina

Свердловская актриса Алина Ланина, которая играет жену Сильвестра Андреевича в сериале «СашаТаня», призналась, что чуть не родила в салоне такси. На своей странице в Instagram она сообщила, что водитель по пути в роддом перепутал маршрут.

Ланина написала, что выбрала больницу в часе езды от дома. Во время поездки таксист понял, что везет беременную, у которой начались схватки, переволновался и завез в другое место. «Таксист с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий», — приводит «Пятый канал» слова Ланиной. Актриса заключила, что благополучно родила в больнице сына в течение 40 минут. Малыша назвали Львом.

Ланина родилась в 1989 году в Екатеринбурге. В 2010-е переехала в Москву и стала сниматься в телесериалах.

Ранее «сериальный муж» Ланиной Алексей Климушкин записал видеоролик, в котором призвал спасти годовалую девочку из Югры, которой необходимо 150 млн рублей. Другой коллега актрисы Андрей Гайдулян несколько лет назад заявлял, что хочет покорить Голливуд, пишет RT.