Экс-прокурор Кургана получил новый пост в мэрии Екатеринбурга

Экс-прокурор Кургана Вадим Суровцев назначен начальником контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. К исполнению новых обязанностей он приступил в понедельник, 7 июня.
«Вадим Суровцев приступил к исполнению обязанностей главы контрольно-ревизионного управления», — сообщили в горадминистрации. Сам Суровцев оказался недоступен для комментариев по теме. На работу в мэрию Екатеринбурга Вадим Суровцев пришел 13 августа 2020 года, заняв пост замначальника правового департамента. За неделю до этого он покинул прокуратуру Кургана, которую возглавлял с июня 2016 года.
КРУ — одно из ключевых подразделений городской администрации. Основные его функции — контроль над расходованием бюджетных средств и надзор за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий. До середины апреля КРУ напрямую подчинялось мэру, однако при изменении структуры «серого дома» оно было передано в ведение вице-мэра по финансам Андрея Корюкова.
До Вадима Суровцева КРУ возглавляла Вероника Ершова, которую причисляли к старой городской команде. «Назначение Суровцева — желание [руководства города] усилить КРУ. Ершова — скорее, сметчица», — объяснил подоплеку перестановки источник URA.RU.
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