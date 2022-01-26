Турчак объяснил, как будут наказывать педофилов в России

Андрей Турчак прокомментировал изменения в законодательстве, ужесточающие наказание для педофилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одобренный Госдумой и Совфедом законопроект «Единой России» расширяет практику применения пожизненного заключения в отношении педофилов-рецидивистов, сообщил секретарь Генсовета партии и первый зампредседателя СФ Андрей Турчак. По его словам, это позволит не только наказывать преступников, нападающих на детей, но и предотвращать такие трагедии в принципе. Следующим шагом, считает единоросс, должно стать изменение административного надзора за педофилами.

«Прежде всего, мы предлагаем повысить до 18 лет возраст жертв (сейчас пожизненное заключение грозит за надругательство над ребенком до 14 лет — прим. ред.), посягательства на которых может повлечь пожизненное заключение. С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей. И тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России».

За 2021 год в России на 8% выросло число преступлений против половой неприкосновенности, сообщил секретарь Генсовета «Единой России». Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Из числа этих преступлений более половины были совершены в отношении детей от 14 до 18 лет.

Новый закон вносит изменения в статьи 57 («Пожизненное лишение свободы»), 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас для преступников, надругавшихся над ребенком, предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки, пояснил Турчак. Так, например, один из убийц пятилетней девочки в Костроме отсидел за изнасилование несовершеннолетнего всего четыре года. Пожизненное получают только насильники-рецидивисты, чьи жертвы не достигли 14 лет.

Турчак отметил, что новый законопроект решает важнейшую задачу — позволяет навсегда изолировать из общества серийных преступников-педофилов. Однако цель документа не только «наказать нелюдей», но и предотвратить такие преступления и трагедии в принципе. По словам Турчака, любой, кто задумает надругаться над ребенком, должен помнить, что остаток своих дней он проведет в тюрьме.

Следующим шагом государства должно стать изменение системы административного надзора над педофилами, вышедшими на свободу, уверен Турчак. Он напомнил, что сейчас насильники после освобождения возвращаются в свои города и поселки. В результате местные жители вынуждены пребывать в постоянном страхе. По мнению Турчака, государство должно контролировать каждый шаг педофилов. Только так удастся защитить от них детей, семьи и общество, подчеркнул он.

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов был принят в Госдуме и одобрен в Совете Федерации. Поправки внесли на рассмотрение еще в сентябре 2021 года. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

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