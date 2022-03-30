Владимир Якушев предложил снимать ограничения для предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В условиях санкций банкам необходимо взаимодействовать с малым и средним бизнесом. Нужно помочь предпринимателям с получением мер господдержки, связанных с кредитованием и реструктуризацией займов. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах.

«Одна из самых важных задач сейчас — выстроить взаимодействие бизнеса и банков. Системная работа бизнес-сообществ и органов власти в этом направлении позволит существенно повысить ликвидность предприятий МСП, агропрома и системообразующих компаний. Ее необходимо держать на особом контроле», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.

В сложившейся ситуации важными остаются вопросы снижения административного давления на бизнес. По словам Якушева, у регионов УрФО есть уникальная возможность расширить свои возможности как по межрегиональному сотрудничеству, так и по вопросам импортозамещения.

«Прежде всего, нужно оценить эффективность уже реализованных мер поддержки, посмотреть, как они влияют на стабилизацию ситуации. Дальше — подумать о дополнительных мерах, в которых нуждается бизнес. Проработать их и передать предложения в уполномоченные органы», — добавил полпред.

Ранее агентство писало, что Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Тему импортозамещения уральский полпред поднял во время выступления Наркиса Галиаскарова, который руководит Курганским заводом комплексных технологий (на базе этого предприятия создан Курганский индустриальный парк). Якушев заинтересовался, какой объем комплектующих резиденты парка закупают в Европе.

Напомним, ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. США и страны коллективного Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Президент Владимир Путин назвал эти меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, актом агрессии, а также одним из способов ведения против россиян экономической войны.

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