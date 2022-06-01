Доцент Плехановки предрекла кризис из-за «раздувания доллара»

02 июня 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Укрепление доллара может вызвать кризис в развивающихся странах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Следствием чрезмерного укрепления доллара может стать кризис экономик развивающихся стран. С таким прогнозом выступила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Эксперт обратила внимание на быстрое укрепление доллара по отношению к китайскому юаню и другим экзотическим валютам. «Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков. Плюс у этих стран могут возникнуть проблемы с погашением их долларовых долгов», — рассказала Степанова в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, на фоне рецессии мировой экономики укрепление доллара может привести к дисбалансу государственной долговой политики не только для развивающихся стран (в частности, Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР, Турция), но и для развитых (например, Италия), у которых уровень госдолга превышает 100% ВВП, а темпы экономического роста значительно ниже ставок по госдолгу. А в сочетании со стремительным ростом цен «раздувание доллара» увеличит продовольственные риски для и усугубит бедность во многих регионах. Санкции Запада, ставшие ответом на спецоперацию РФ на Украине, привели к снижению спроса на доллар и евро, ранее заявляли аналитики. В результате доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. После незначительного укрепления курсы западных валют вновь обрушились по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Следствием чрезмерного укрепления доллара может стать кризис экономик развивающихся стран. С таким прогнозом выступила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Эксперт обратила внимание на быстрое укрепление доллара по отношению к китайскому юаню и другим экзотическим валютам. «Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков. Плюс у этих стран могут возникнуть проблемы с погашением их долларовых долгов», — рассказала Степанова в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, на фоне рецессии мировой экономики укрепление доллара может привести к дисбалансу государственной долговой политики не только для развивающихся стран (в частности, Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР, Турция), но и для развитых (например, Италия), у которых уровень госдолга превышает 100% ВВП, а темпы экономического роста значительно ниже ставок по госдолгу. А в сочетании со стремительным ростом цен «раздувание доллара» увеличит продовольственные риски для и усугубит бедность во многих регионах. Санкции Запада, ставшие ответом на спецоперацию РФ на Украине, привели к снижению спроса на доллар и евро, ранее заявляли аналитики. В результате доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. После незначительного укрепления курсы западных валют вновь обрушились по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти.