Курсы доллара и евро обвалились после решения ЕС

31 мая 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Доллар достиг 62, рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс доллара и евро упали по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Курс евро снизился на 1,5% до 62,7 рублей, а доллар — на 1,4% до 60,8 рублей. При этом на открытии Мосбиржи евро рос до 64,4 рубля, а доллар — до 62,9 рублей. Ранее курс евро и доллара взлетел после нескольких недель падения, 27 мая валюты были на уровне 71,05 и 67 рублей соответственно. Евросоюз 30 мая запретил две трети импорта российской нефти. После этого выросла стоимость нефти марки Вrent и WTI до 122 и 117,3 доллара за баррель соответственно. Аналитики опасаются быстрого роста цен на бензин, сообщал Reuters. Экономист Валерий Корнеев считает, что отказ от российской нефти убьет экономику ЕС, сообщает телеканал 360.

Курс доллара и евро упали по отношению к рублю после решения Евросоюза о запрете российской нефти. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Курс евро снизился на 1,5% до 62,7 рублей, а доллар — на 1,4% до 60,8 рублей. При этом на открытии Мосбиржи евро рос до 64,4 рубля, а доллар — до 62,9 рублей. Ранее курс евро и доллара взлетел после нескольких недель падения, 27 мая валюты были на уровне 71,05 и 67 рублей соответственно. Евросоюз 30 мая запретил две трети импорта российской нефти. После этого выросла стоимость нефти марки Вrent и WTI до 122 и 117,3 доллара за баррель соответственно. Аналитики опасаются быстрого роста цен на бензин, сообщал Reuters. Экономист Валерий Корнеев считает, что отказ от российской нефти убьет экономику ЕС, сообщает телеканал 360.