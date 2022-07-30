30 июля 2022

Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, пво, противовоздушная оборона, зенитные ракетные комплексы
В администрации Запорожской области заявили об отражении атаки БПЛА Украины в Мелитополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сказал он РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Система противовоздушной обороны в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сказал он РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...