Криеренко: парламент ЛНР наделили правом законодательной инициативы в ФС РФ 31 декабря 2022 в 03:31 Размер текста - 17 + Парламент ЛНР обрел право законодательной инициативы в ФС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По новой конституции Народный совет Луганской народной Республики (ЛНР) наделен правом законодательной инициативы в Федеральном собрании России. Такое заявление сделал депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко. «Теперь Народный совет обладает правом законодательной инициативы в ФС РФ», — цитирует ТАСС Криеренко. Он добавил, что раньше в ЛНР такого не было. Сейчас народный совет может вносить поправки или изменения федеральных законов. Ранее на пленарном заседании 30 декабря депутаты Народного совета ЛНР приняли новую конституцию. За принятие проголосовали 43 присутствовавших на заседании депутата. Затем ее подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По новой конституции Народный совет Луганской народной Республики (ЛНР) наделен правом законодательной инициативы в Федеральном собрании России. Такое заявление сделал депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко. «Теперь Народный совет обладает правом законодательной инициативы в ФС РФ», — цитирует ТАСС Криеренко. Он добавил, что раньше в ЛНР такого не было. Сейчас народный совет может вносить поправки или изменения федеральных законов. Ранее на пленарном заседании 30 декабря депутаты Народного совета ЛНР приняли новую конституцию. За принятие проголосовали 43 присутствовавших на заседании депутата. Затем ее подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям