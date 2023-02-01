Игорь Николаев перенес операцию на сердце

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорю Николаеву провели коронарографию и установили стенты, сообщает РЕН ТВ Фото:

Российский певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев был госпитализирован. Затем артист опроверг слухи, заявив, что его здоровью ничего не угрожает.

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Российский певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ. «63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что Игорь Николаев был госпитализирован. Затем артист опроверг слухи, заявив, что его здоровью ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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