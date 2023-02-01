Игорю Николаеву провели коронарографию и установили стенты, сообщает РЕН ТВ
Российский певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев был госпитализирован. Затем артист опроверг слухи, заявив, что его здоровью ничего не угрожает.
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