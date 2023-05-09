MK: самолеты Ан-2 на параде в Волгограде сбросили листовки с цитатами Сталина

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Возложение цветов к вечному огню. Челябинск, портрет сталина
Акция со сбросом листовок в Волгограде проходит не первый год Фото:

В Волгограде в честь празднования Дня Победы организовали авиашоу. Советские самолеты Ан-2 пролетели на малой высоте и сбросили листовки с цитатами бывшего главы СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщают очевидцы.

«Организаторы парада в Волгограде 9 мая решили провести воздушную часть. Советские Ан-2 пролетели на малой высоте и сбросили на горожан патриотические листовки. <…> Листовки представляли собой копии плакатов времен Великой Отечественной войны. <…> На листке были процитированы слова Сталина: „Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков“», — передают авторы новостного портала MK.RU.

Помимо цитат советского лидера, на некоторых листовках значилась цитата, которую приписывают русскому национальному герою Кузьме Минину. Предположительно он говорил: «Нет такой силы, которая поработила бы нас». Также часть листовок представляла собой карикатуру на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В администрации Волгоградской области отмечают, что подобная акция со сбросом листовок проходит не первый год. По их словам, жители города в восторге от такого мероприятия.

Россия отметила 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование проходило по всей стране. Например, спасатели МЧС России и альпинисты из Донбасса подняли Знамя Победы на Эльбрус. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходили даже в Антарктиде и в Арктике.

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В Волгограде в честь празднования Дня Победы организовали авиашоу. Советские самолеты Ан-2 пролетели на малой высоте и сбросили листовки с цитатами бывшего главы СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщают очевидцы. «Организаторы парада в Волгограде 9 мая решили провести воздушную часть. Советские Ан-2 пролетели на малой высоте и сбросили на горожан патриотические листовки. <…> Листовки представляли собой копии плакатов времен Великой Отечественной войны. <…> На листке были процитированы слова Сталина: „Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков“», — передают авторы новостного портала MK.RU. Помимо цитат советского лидера, на некоторых листовках значилась цитата, которую приписывают русскому национальному герою Кузьме Минину. Предположительно он говорил: «Нет такой силы, которая поработила бы нас». Также часть листовок представляла собой карикатуру на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В администрации Волгоградской области отмечают, что подобная акция со сбросом листовок проходит не первый год. По их словам, жители города в восторге от такого мероприятия. Россия отметила 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование проходило по всей стране. Например, спасатели МЧС России и альпинисты из Донбасса подняли Знамя Победы на Эльбрус. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходили даже в Антарктиде и в Арктике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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