На трассе Екатеринбург-Курган ввели реверсивное движение транспорта

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Участок трассы Пермь - Кунгур в месте пересечения с нефтепроводом у села Лобаново. Пермь, трасса, дорога
На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган ввели реверсивное движение Фото:

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган введено реверсивное движение. Ранее движение на трассе перекрывалось из-за природного пожара. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, организовано реверсивное движение транспортных средств. Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По информации региональных властей, пожарные тушат огонь в Каргапольском округе. Угрозы селам Чаши и Житниковское, как отмечают власти, нет.

Ранее URA.RU писало, как сотрудники ГИБДД отмечали, что причиной ограничения движения транспорта стала задымленность и снижение видимости на федеральной трассе Екатеринбург-Курган. Здесь дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.

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На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган введено реверсивное движение. Ранее движение на трассе перекрывалось из-за природного пожара. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, организовано реверсивное движение транспортных средств. Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. По информации региональных властей, пожарные тушат огонь в Каргапольском округе. Угрозы селам Чаши и Житниковское, как отмечают власти, нет. Ранее URA.RU писало, как сотрудники ГИБДД отмечали, что причиной ограничения движения транспорта стала задымленность и снижение видимости на федеральной трассе Екатеринбург-Курган. Здесь дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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