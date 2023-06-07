На трассе Екатеринбург-Курган ввели реверсивное движение транспорта

07 июня 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган ввели реверсивное движение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган введено реверсивное движение. Ранее движение на трассе перекрывалось из-за природного пожара. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, организовано реверсивное движение транспортных средств. Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. По информации региональных властей, пожарные тушат огонь в Каргапольском округе. Угрозы селам Чаши и Житниковское, как отмечают власти, нет. Ранее URA.RU писало, как сотрудники ГИБДД отмечали, что причиной ограничения движения транспорта стала задымленность и снижение видимости на федеральной трассе Екатеринбург-Курган. Здесь дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган введено реверсивное движение. Ранее движение на трассе перекрывалось из-за природного пожара. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, организовано реверсивное движение транспортных средств. Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. По информации региональных властей, пожарные тушат огонь в Каргапольском округе. Угрозы селам Чаши и Житниковское, как отмечают власти, нет. Ранее URA.RU писало, как сотрудники ГИБДД отмечали, что причиной ограничения движения транспорта стала задымленность и снижение видимости на федеральной трассе Екатеринбург-Курган. Здесь дежурят автоинспекторы, которые предлагают автомобилистам вариант объезда.