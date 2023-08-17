Путин дал поручения по выплатам на детей в России Путин: пособия на ребенка будут платить вне зависимости от улучшения матположения 17 августа 2023 в 18:28 Размер текста - 17 + Путин участвовал в заседании Петербургского международного экономического форума (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил продолжать выплачивать семьям ежемесячное пособие даже в том случае, если родители превысили верхний порог по доходам. Также за родителями сохраняется право получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. «Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — заявил Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает сайт Кремля . Также Путин поручил сохранить право для родителей получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. В России должно сохраняться право по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, резюмировал глава государства. Президент России Владимир Путин поручил продолжать выплачивать семьям ежемесячное пособие даже в том случае, если родители превысили верхний порог по доходам. Также за родителями сохраняется право получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. «Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — заявил Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает сайт Кремля. Также Путин поручил сохранить право для родителей получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. В России должно сохраняться право по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, резюмировал глава государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям