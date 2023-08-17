Путин дал поручения по выплатам на детей в России

Путин: пособия на ребенка будут платить вне зависимости от улучшения матположения
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин участвовал в заседании Петербургского международного экономического форума (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин поручил продолжать выплачивать семьям ежемесячное пособие даже в том случае, если родители превысили верхний порог по доходам. Также за родителями сохраняется право получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — заявил Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает сайт Кремля. Также Путин поручил сохранить право для родителей получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. В России должно сохраняться право по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, резюмировал глава государства.

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Президент России Владимир Путин поручил продолжать выплачивать семьям ежемесячное пособие даже в том случае, если родители превысили верхний порог по доходам. Также за родителями сохраняется право получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. «Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи», — заявил Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает сайт Кремля. Также Путин поручил сохранить право для родителей получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. В России должно сохраняться право по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, резюмировал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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