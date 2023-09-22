Суд в Екатеринбурге не вернул фирме-банкроту семьи Дубровских баню в Башкирии

Арбитражный суд Уральского округа отказался вернуть обанкроченной фирме «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского баню в Башкирии. Как указано в картотеке дел, суд в Екатеринбурге оставил в силе прежние решения судов, отказавших в ходатайстве конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки.
»«ПО «Монтажник» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к администрации Абзелиловского района о признании права собственности на недвижимое имущество: здание бани площадью 70,4 квадратных метра в селе Красная Башкирия. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда.
Ранее спорная баня входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Отель находится в селе Красная Башкирия. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские. Но узаконить баню Дубровские не смогли и объект перешел в собственность муниципалитета.
Летом 2020 года «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей и признан банкротом из-за долгов перед «Монтажником». Его сын Александр Дубровский также признан финансово несостоятельным.
Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка процесс не комментирует. Представители Дубровских также от общения со СМИ отказываются.
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