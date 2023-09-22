Суд в Екатеринбурге не вернул фирме-банкроту семьи Дубровских баню в Башкирии

22 сентября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Фирме Бориса Дубровского не вернули баню в Башкирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Уральского округа отказался вернуть обанкроченной фирме «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского баню в Башкирии. Как указано в картотеке дел, суд в Екатеринбурге оставил в силе прежние решения судов, отказавших в ходатайстве конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки. »«ПО «Монтажник» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к администрации Абзелиловского района о признании права собственности на недвижимое имущество: здание бани площадью 70,4 квадратных метра в селе Красная Башкирия. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда. Ранее спорная баня входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Отель находится в селе Красная Башкирия. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские. Но узаконить баню Дубровские не смогли и объект перешел в собственность муниципалитета. Летом 2020 года «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей и признан банкротом из-за долгов перед «Монтажником». Его сын Александр Дубровский также признан финансово несостоятельным. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка процесс не комментирует. Представители Дубровских также от общения со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Уральского округа отказался вернуть обанкроченной фирме «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского баню в Башкирии. Как указано в картотеке дел, суд в Екатеринбурге оставил в силе прежние решения судов, отказавших в ходатайстве конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки. »«ПО «Монтажник» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к администрации Абзелиловского района о признании права собственности на недвижимое имущество: здание бани площадью 70,4 квадратных метра в селе Красная Башкирия. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда. Ранее спорная баня входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Отель находится в селе Красная Башкирия. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являлись Дубровские. Но узаконить баню Дубровские не смогли и объект перешел в собственность муниципалитета. Летом 2020 года «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей и признан банкротом из-за долгов перед «Монтажником». Его сын Александр Дубровский также признан финансово несостоятельным. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка процесс не комментирует. Представители Дубровских также от общения со СМИ отказываются.