Генпрокуратура РФ утвердила обвинение убийце военкора Татарского

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, татарский владлен, фомин максим
Владлен Татарский погиб при теракте 2 апреля в Санкт-Петербурге Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). Ее обвиняют в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). Ее обвиняют в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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