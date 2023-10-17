Генпрокуратура РФ утвердила обвинение убийце военкора Татарского

Владлен Татарский погиб при теракте 2 апреля в Санкт-Петербурге
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). Ее обвиняют в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
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