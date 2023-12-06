Автомобиль депутата Народного совета ЛНР Попова подорвали

06 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Автомобиль депутата Олега Попова подорвали в ЛНР (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости. «Предположительно, Олег Попов погиб в результате подрыва авто в Луганске», — передают журналисты агентства РИА Новости. Они ссылаются на свой источник. Обновлено в 16:55 по мск: Попов получил ранение в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщил в telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Обновлено в 17:30 по мск: депутат парламента республики Юрий Юров подтвердил гибель Олега Попова, передает РИА Новости. По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости. «Предположительно, Олег Попов погиб в результате подрыва авто в Луганске», — передают журналисты агентства РИА Новости. Они ссылаются на свой источник. Обновлено в 16:55 по мск: Попов получил ранение в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщил в telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Обновлено в 17:30 по мск: депутат парламента республики Юрий Юров подтвердил гибель Олега Попова, передает РИА Новости. По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.