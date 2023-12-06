Автомобиль депутата Народного совета ЛНР Попова подорвали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, автомобиль, обстрел, сгоревший, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Автомобиль депутата Олега Попова подорвали в ЛНР (архивное фото) Фото:

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предположительно, Олег Попов погиб в результате подрыва авто в Луганске», — передают журналисты агентства РИА Новости. Они ссылаются на свой источник.

Обновлено в 16:55 по мск: Попов получил ранение в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщил в telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Обновлено в 17:30 по мск: депутат парламента республики Юрий Юров подтвердил гибель Олега Попова, передает РИА Новости. По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости. «Предположительно, Олег Попов погиб в результате подрыва авто в Луганске», — передают журналисты агентства РИА Новости. Они ссылаются на свой источник. Обновлено в 16:55 по мск: Попов получил ранение в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщил в telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Обновлено в 17:30 по мск: депутат парламента республики Юрий Юров подтвердил гибель Олега Попова, передает РИА Новости. По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Юров также уточняет, что исполнителя тогда задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...