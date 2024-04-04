Гражданина Израиля задержали за намерение вступить в ВСУ

Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, гражданин Израиля Ланзман Юваль был задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ России.
«Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивал намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УФСБ, передает РИА Новости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ланзман также отправлял свои данные террористическим организациям, запрещенным в РФ.
По итогу УФСБ объявило Ланзману официальное предостережение и депортировало того из России с последующим запретом на въезд обратно. Утверждается, что его действия могли привести к совершению преступлений по статье «участие в деятельности террористической организации», заключили в УФСБ.
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