Гражданина Израиля задержали за намерение вступить в ВСУ

ФСБ в Краснодарском крае задержала военного ЦАХАЛ за попытку вступить в ряды ВСУ
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Гражданина Израиля арестовали в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ Фото:
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Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, гражданин Израиля Ланзман Юваль был задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ России.

«Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивал намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УФСБ, передает РИА Новости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ланзман также отправлял свои данные террористическим организациям, запрещенным в РФ.

По итогу УФСБ объявило Ланзману официальное предостережение и депортировало того из России с последующим запретом на въезд обратно. Утверждается, что его действия могли привести к совершению преступлений по статье «участие в деятельности террористической организации», заключили в УФСБ.

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Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, гражданин Израиля Ланзман Юваль был задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ России. «Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивал намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УФСБ, передает РИА Новости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ланзман также отправлял свои данные террористическим организациям, запрещенным в РФ. По итогу УФСБ объявило Ланзману официальное предостережение и депортировало того из России с последующим запретом на въезд обратно. Утверждается, что его действия могли привести к совершению преступлений по статье «участие в деятельности террористической организации», заключили в УФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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