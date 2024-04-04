Гражданина Израиля задержали за намерение вступить в ВСУ

ФСБ в Краснодарском крае задержала военного ЦАХАЛ за попытку вступить в ряды ВСУ

04 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Гражданина Израиля арестовали в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, гражданин Израиля Ланзман Юваль был задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ России. «Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивал намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УФСБ, передает РИА Новости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ланзман также отправлял свои данные террористическим организациям, запрещенным в РФ. По итогу УФСБ объявило Ланзману официальное предостережение и депортировало того из России с последующим запретом на въезд обратно. Утверждается, что его действия могли привести к совершению преступлений по статье «участие в деятельности террористической организации», заключили в УФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, гражданин Израиля Ланзман Юваль был задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ России. «Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивал намерение вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УФСБ, передает РИА Новости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ланзман также отправлял свои данные террористическим организациям, запрещенным в РФ. По итогу УФСБ объявило Ланзману официальное предостережение и депортировало того из России с последующим запретом на въезд обратно. Утверждается, что его действия могли привести к совершению преступлений по статье «участие в деятельности террористической организации», заключили в УФСБ.