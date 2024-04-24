Частный бизнес РФ будет разминировать новые регионы

Будут созданы роботизированные комплексы, обнаруживающие и разминирующие взрывчатку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Частный бизнес будет участвовать в очистке от мин и снарядов территорий новых регионов России. Запланирована подготовка новых специалистов и роботов для разминирования, сообщил директор компании «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран.

«Мы осознаем важность скорейшего восстановления мирной жизни на территориях, затронутых конфликтом. Реализация этой инициативы позволит государству решить важные социально-экономические задачи в новых регионах», — рассказал Таран газете «Известия».

Проект разрабатывался совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования. В планах, помимо подготовки специалистов, создание роботизированных комплексов обнаружения и разминирования взрывчатки.

Также инженеры курганского предприятия «МобиДик» завершают разработку модернизированной версии беспилотного комплекса разминирования «Челнок», передает RT. Машина на электрическом двигателе способна проделывать проход в минном поле шириной около шести метров и длиной около 100 метров.