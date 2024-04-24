Частный бизнес РФ будет разминировать новые регионы

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Будут созданы роботизированные комплексы, обнаруживающие и разминирующие взрывчатку Фото:
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Частный бизнес будет участвовать в очистке от мин и снарядов территорий новых регионов России. Запланирована подготовка новых специалистов и роботов для разминирования, сообщил директор компании «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран.

«Мы осознаем важность скорейшего восстановления мирной жизни на территориях, затронутых конфликтом. Реализация этой инициативы позволит государству решить важные социально-экономические задачи в новых регионах», — рассказал Таран газете «Известия».

Проект разрабатывался совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования. В планах, помимо подготовки специалистов, создание роботизированных комплексов обнаружения и разминирования взрывчатки.

Также инженеры курганского предприятия «МобиДик» завершают разработку модернизированной версии беспилотного комплекса разминирования «Челнок», передает RT. Машина на электрическом двигателе способна проделывать проход в минном поле шириной около шести метров и длиной около 100 метров.

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Частный бизнес будет участвовать в очистке от мин и снарядов территорий новых регионов России. Запланирована подготовка новых специалистов и роботов для разминирования, сообщил директор компании «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран. «Мы осознаем важность скорейшего восстановления мирной жизни на территориях, затронутых конфликтом. Реализация этой инициативы позволит государству решить важные социально-экономические задачи в новых регионах», — рассказал Таран газете «Известия». Проект разрабатывался совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования. В планах, помимо подготовки специалистов, создание роботизированных комплексов обнаружения и разминирования взрывчатки. Также инженеры курганского предприятия «МобиДик» завершают разработку модернизированной версии беспилотного комплекса разминирования «Челнок», передает RT. Машина на электрическом двигателе способна проделывать проход в минном поле шириной около шести метров и длиной около 100 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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