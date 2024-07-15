Беспилотник ВСУ взорвался на нефтебазе в Орловской области

15 июля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Беспилотник был сбит над Орловской области Фото: Илья Московец © URA.RU Беспилотник ВСУ, упавший в Орловской области, повредил несколько емкостей на нефтебазе. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Ивановский в ходе аппаратного совещания в администрации региона. «Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник и взорвался», — заявил Ивановский. Его слова передает издание «Орловские новости». Он пояснил, что к серьезным повреждениям происшествие не привело, незначительно пострадали емкости на тысячу кубов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ, упавший в Орловской области, повредил несколько емкостей на нефтебазе. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Ивановский в ходе аппаратного совещания в администрации региона. «Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник и взорвался», — заявил Ивановский. Его слова передает издание «Орловские новости». Он пояснил, что к серьезным повреждениям происшествие не привело, незначительно пострадали емкости на тысячу кубов.