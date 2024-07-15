Беспилотник ВСУ взорвался на нефтебазе в Орловской области

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Открытие новой площадки для производства комплектующих беспилотных летательных аппаратов. Екатеринбург , бпла, беспилотник, производство
Беспилотник был сбит над Орловской области Фото:

Беспилотник ВСУ, упавший в Орловской области, повредил несколько емкостей на нефтебазе. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Ивановский в ходе аппаратного совещания в администрации региона.

«Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник и взорвался», — заявил Ивановский. Его слова передает издание «Орловские новости». Он пояснил, что к серьезным повреждениям происшествие не привело, незначительно пострадали емкости на тысячу кубов.

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Беспилотник ВСУ, упавший в Орловской области, повредил несколько емкостей на нефтебазе. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Ивановский в ходе аппаратного совещания в администрации региона. «Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник и взорвался», — заявил Ивановский. Его слова передает издание «Орловские новости». Он пояснил, что к серьезным повреждениям происшествие не привело, незначительно пострадали емкости на тысячу кубов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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