Беспилотник ВСУ взорвался на нефтебазе в Орловской области

Беспилотник был сбит над Орловской области
Беспилотник ВСУ, упавший в Орловской области, повредил несколько емкостей на нефтебазе. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Ивановский в ходе аппаратного совещания в администрации региона.
«Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник и взорвался», — заявил Ивановский. Его слова передает издание «Орловские новости». Он пояснил, что к серьезным повреждениям происшествие не привело, незначительно пострадали емкости на тысячу кубов.
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