Депутат ГД предложил Белоусову присвоить новый статус бойцам, отражающим атаку в Курской области

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, отражающим вооруженные вторжения на территорию РФ, в том числе в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении.
«Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон „О ветеранах“. Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам», — говорится в обращении Нилова к министру обороны.
ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ 6 августа. В Минобороны сообщили, что российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область.
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