Депутат ГД предложил Белоусову присвоить новый статус бойцам, отражающим атаку в Курской области

Депутат Нилов предложили отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

08 августа 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Депутат Нилов обратился к Белоусову из-за атак ВСУ в Курской области Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, отражающим вооруженные вторжения на территорию РФ, в том числе в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении. «Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон „О ветеранах“. Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам», — говорится в обращении Нилова к министру обороны. ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ 6 августа. В Минобороны сообщили, что российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, отражающим вооруженные вторжения на территорию РФ, в том числе в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении. «Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон „О ветеранах“. Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам», — говорится в обращении Нилова к министру обороны. ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ 6 августа. В Минобороны сообщили, что российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область.