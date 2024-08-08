Депутат ГД предложил Белоусову присвоить новый статус бойцам, отражающим атаку в Курской области

Депутат Нилов предложили отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву
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Заседание Правительства РФ. Москва. 31 июля 2024, белоусов андрей
Депутат Нилов обратился к Белоусову из-за атак ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, отражающим вооруженные вторжения на территорию РФ, в том числе в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении.

«Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон „О ветеранах“. Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам», — говорится в обращении Нилова к министру обороны.

ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ 6 августа. В Минобороны сообщили, что российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область.

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Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, предложил присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, отражающим вооруженные вторжения на территорию РФ, в том числе в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении. «Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон „О ветеранах“. Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам», — говорится в обращении Нилова к министру обороны. ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ 6 августа. В Минобороны сообщили, что российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область.
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