В приграничные регионы РФ перекинуты группы спецназа Росгвардии

В приграничных регионах России, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, работает группа спецназа, инженерно-саперные подразделения Росгвардии, расчеты беспилотников, танковые подразделения и авиация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках выполнения задач по обеспечению режима контртеррористической операции подразделения Росгвардии выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В регионах проводят работу спецназ, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация и инженерно-саперные части.
В Курской области развернуты 77 пунктов приема беженцев, которые были эвакуированы из районов боевых действий. Пресс-секретарь врио губернатора Курской области Алексея Смирнова Ирина Толмачева сообщила, что из приграничных районов региона эвакуировано свыше двух тысяч человек, передает Pravda.Ru.
Кроме того, в Белгородской области был введен режим ЧС федерального уровня. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, пишет MK.RU. Он заявил, что при условии введения ЧС такого уровня ситуация в области остается напряженной и сложной.
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В приграничных регионах России, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, работает группа спецназа, инженерно-саперные подразделения Росгвардии, расчеты беспилотников, танковые подразделения и авиация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В рамках выполнения задач по обеспечению режима контртеррористической операции подразделения Росгвардии выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В регионах проводят работу спецназ, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация и инженерно-саперные части. В Курской области развернуты 77 пунктов приема беженцев, которые были эвакуированы из районов боевых действий. Пресс-секретарь врио губернатора Курской области Алексея Смирнова Ирина Толмачева сообщила, что из приграничных районов региона эвакуировано свыше двух тысяч человек, передает Pravda.Ru. Кроме того, в Белгородской области был введен режим ЧС федерального уровня. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, пишет MK.RU. Он заявил, что при условии введения ЧС такого уровня ситуация в области остается напряженной и сложной.