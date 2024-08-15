Жертва игры Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку в Ломоносове

ГR: переигравший в Hamster Kombat мужчина угрожал взорвать детскую площадку
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После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено Фото:

В Ломоносове переигравший в приложение Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку. Об этом сообщили в «Газета.ru».

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В России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка»

«В Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку», — пишет «Газета.ru». По предварительным данным, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что якобы заложил две бомбы на детской площадке.

Когда злоумышленника задержала полиция, он сказал, что переиграл в игру Hamster Kombat. После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено.

Hamster Kombat — игра, в которой просто нажимают на хомяка и получают очки, а потом, как заверяют разработчики, получают реальные деньги. Владельцем игры оказался бизнесмен из Петербурга Эдуард Гуринович, который в 2019 году попал в список самых богатых людей до 30 лет по версии Forbes.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это мошенничеством. Он призвал запретить игру. Пока этого не произошло.

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В Ломоносове переигравший в приложение Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку. Об этом сообщили в «Газета.ru». «В Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку», — пишет «Газета.ru». По предварительным данным, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что якобы заложил две бомбы на детской площадке. Когда злоумышленника задержала полиция, он сказал, что переиграл в игру Hamster Kombat. После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено. Hamster Kombat — игра, в которой просто нажимают на хомяка и получают очки, а потом, как заверяют разработчики, получают реальные деньги. Владельцем игры оказался бизнесмен из Петербурга Эдуард Гуринович, который в 2019 году попал в список самых богатых людей до 30 лет по версии Forbes. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это мошенничеством. Он призвал запретить игру. Пока этого не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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