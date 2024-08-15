Жертва игры Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку в Ломоносове

ГR: переигравший в Hamster Kombat мужчина угрожал взорвать детскую площадку

15 августа 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ломоносове переигравший в приложение Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку. Об этом сообщили в «Газета.ru». Новость по теме В России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка» «В Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку», — пишет « Газета.ru ». По предварительным данным, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что якобы заложил две бомбы на детской площадке. Когда злоумышленника задержала полиция, он сказал, что переиграл в игру Hamster Kombat. После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено. Hamster Kombat — игра, в которой просто нажимают на хомяка и получают очки, а потом, как заверяют разработчики, получают реальные деньги. Владельцем игры оказался бизнесмен из Петербурга Эдуард Гуринович, который в 2019 году попал в список самых богатых людей до 30 лет по версии Forbes. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это мошенничеством. Он призвал запретить игру. Пока этого не произошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ломоносове переигравший в приложение Hamster Kombat грозился взорвать детскую площадку. Об этом сообщили в «Газета.ru». «В Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку», — пишет «Газета.ru». По предварительным данным, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что якобы заложил две бомбы на детской площадке. Когда злоумышленника задержала полиция, он сказал, что переиграл в игру Hamster Kombat. После осмотра территории ничего опасного не было обнаружено. Hamster Kombat — игра, в которой просто нажимают на хомяка и получают очки, а потом, как заверяют разработчики, получают реальные деньги. Владельцем игры оказался бизнесмен из Петербурга Эдуард Гуринович, который в 2019 году попал в список самых богатых людей до 30 лет по версии Forbes. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это мошенничеством. Он призвал запретить игру. Пока этого не произошло.