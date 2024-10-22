Ведущая страна Африки отплатила Путину за помощь СССР

Южно-Африканская Республика поможет России улучшить отношения с другими странами своего континента. На встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание справедливого миропорядка. Как объяснили эксперты URA.RU, пример долгих и успешных отношений двух стран подталкивает африканские государства к сотрудничеству с Кремлем.
Путин в начале встречи тепло поприветствовал африканских гостей. Президенты России и ЮАР крепко пожали руки друг другу и обнялись. Путин отметил, что работа БРИКС под председательством России в этом году велась в тесном сотрудничестве с южноафриканскими друзьями. Затем президент перешел к обсуждению двустороннего сотрудничества.
«Торгово-экономические связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти, в январе-августе этого года рост составил три процента. Здесь, конечно, есть над чем совместно нужно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации», — заявил Путин.
Как отметил российский лидер, Россия и ЮАР в значительной степени координируют действия на международной арене с целью создания справедливого многополярного миропорядка. Москва придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, добавил президент.
В свою очередь Рамафоза поблагодарил российского лидера за теплые слова. Президент ЮАР отметил, что Россия успешно приняла эстафету председательства в БРИКС.
«Мы в ЮАР сделали все возможное, чтобы вы смогли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию… Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом», — подчеркнул Рамафоза.
ЮАР высоко ценит отношения с Россией и помнит вклад Москвы в борьбу с апартеидом, отметил главный научный сотрудник Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа Владимир Шубин. «СССР оказывал значительную, а иногда и решающую помощь в национально-освободительной борьбе, которая привела к крушению апартеида. ЮАР — ведущая страна африканского континента. Политические отношения между нашими странами хорошие, а экономические могут стать значительно лучше. Встреча Путина и Рамафозы, несомненно, послужит дальнейшему укреплению наших связей», — поделился мнением доктор исторических наук.
ЮАР помогает новым африканским странам вступать в объединение и улучшать связи с Россией, считает старший научный сотрудник Центра изучения африканской стратегии БРИКС Института Африки РАН Василий Сидоров. По его мнению, пример долгих и надежных отношений между ЮАР и Россией делает Москву привлекательным партнером для других стран континента.
«ЮАР весьма важна для России. Это официально стратегический партнер. Очевидно, что ЮАР лоббировал вхождение Египта и Эфиопии в БРИКС. И, конечно же, ЮАР позиционирует себя как ворота в Африку. Безусловно, эти отношения имеют большое значение для России», — резюмировал африканист.
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