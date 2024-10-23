В окно спальни премьера Израиля Нетаньяху прилетел беспилотник: что об этом известно

Kan: «Хезболла» пыталась убить Нетаньяху, ударив БПЛА по окну его спальни

23 октября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

БПЛА «Хезболлы» попал в бронированное окно спальни в резиденции Беньямина Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Беспилотник, запущенный шиитской группировкой «Хезболла» 19 октября, попал в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. В частности, удар пришелся по бронированному окну спальни в доме. Однако премьера и его супруги Сары в этот момент в резиденции не оказалось. Что известно об атаке на дом Беньямина Нетаньяху, какова реакция его соседей — в материале URA.RU. Почему БПЛА не смог пробить окно спальни Беньямина Нетаньяху Главный инженер компании G.G. Protective Systems, специализирующейся на производстве защитных систем Том Ицкан рассказал о защитном щите на окне спальни в резиденции Нетаньяху, который смог остановить дрон «Хезболлы». По словам инженера, это является первым случаем, когда бронированное окно предотвратило проникновение боевого дрона, не будучи частью испытаний. Он объяснил, что в системах компании используются уникальное сочетание специального стекла, стали и композитных материалов. Ущерб от удара по дому Нетаньяхи Ущерб от удара БПЛА оказался незначительным и никто не пострадал. Из мелких разрушений были зафиксированы повреждения пальм, скрывавших окно спальни, и мраморной облицовки дома. Отмечается, что на реконструкцию резиденции за последние два года было затрачено два миллиона шекелей. Где живет Биньямин Нетаньяху С начала конфликта на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху изменил свое место жительства из-за возможных угроз со стороны противника. Так, сообщалось о его пребывании в доме близкого союзника, американского миллиардера еврейского происхождения Симона Фалика, расположенного в районе Арнона в Иерусалиме. В этом доме оборудовано современное укрытие для защиты от ракетных атак. Предполагается, что Нетаньяху будет продолжать менять свое местоположение, чтобы сбить противника с толку, передает издание Ynet. Какие меры будут приняты для защиты премьера В атаке на резиденцию Нетаньяху обвиняют Иран Фото: U.S. Department of State В произошедшем инциденте телеканал «12» обвинил Иран. Позже и сам израильский премьер обвинил «агентов Ирана» в покушении на убийство. После атаки дрона «Хезболлы» на дом Нетаньяху в Кейсарии для высокопоставленных чиновников были усилены меры безопасности. В районе резиденции премьер-министра и его конвоев будет активирована система подавления GPS-сигналов, также будут усилены действий ВВС для перехвата беспилотников и другой военной техники в стратегически важных локациях. Кроме того, сотрудники службы безопасности начали интенсивные консультации, планируется проведение организованного совещания для обсуждения новых рекомендаций по укреплению защиты в окружении премьер-министра и его семьи. Комментарии соседей Нетаньяху в связи с попыткой его убийства Соседи по резиденции Нетаньяху заявили, что во время атаки не было никаких предупреждающих сигналов Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru После инцидента с атакой на резиденцию соседи Нетаньяху выразили обеспокоенность по поводу того, что они живут в непосредственной близости к дому премьер-министра. Соседи израильского премьера также отметили, что во время атаки БПЛА не прозвучало никакого предупреждения. Жители Кейсарии отметили, что раз беспилотник смог преодолеть расстояние в 70 километров от Ливана до Израиля, то для «Хезболлы» или Ирана нет недостижимых целей в войне на Ближнем Востоке. Кроме того, соседи по дому Беньямина Нетаньяху в Кейсарии уточнили, что через 15 минут после атаки дрона многие местные жители вышли, чтобы помолиться в синагоге, а спортсмены начали утренние пробежки. Выступление министров Израиля по ситуации Израильские министры заявили, что охрану резиденции Нетаньяху после попытки убийства нужно усилить Фото: U.S. Department of State На заседании правительства, посвященном инциденту с запуском дрона в резиденцию премьер-министра Израиля, министр транспорта и безопасности дорожного движения Мирьям Регев подчеркнула необходимость усиления охраны резиденции Беньямина Нетаньяху. Однако при этом указала на сложности, связанные с антиправительственными акциями. В качестве примера она привела инцидент, когда капланисты (активисты протестов против Беньямина Нетаньяху и его судебной реформы — прим. URA.RU) пытались завершить то, что не удалось сделать «Хезболле». Также в ходе заседания министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подчеркнул, что к инциденту в резиденции следует относиться так, будто действия «Хезболлы» все же имели успех. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир добавил, что такие действия против главы государства должны рассматриваться со всей серьезностью, передает издание Maariv. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник, запущенный шиитской группировкой «Хезболла» 19 октября, попал в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. В частности, удар пришелся по бронированному окну спальни в доме. Однако премьера и его супруги Сары в этот момент в резиденции не оказалось. Что известно об атаке на дом Беньямина Нетаньяху, какова реакция его соседей — в материале URA.RU. Главный инженер компании G.G. Protective Systems, специализирующейся на производстве защитных систем Том Ицкан рассказал о защитном щите на окне спальни в резиденции Нетаньяху, который смог остановить дрон «Хезболлы». По словам инженера, это является первым случаем, когда бронированное окно предотвратило проникновение боевого дрона, не будучи частью испытаний. Он объяснил, что в системах компании используются уникальное сочетание специального стекла, стали и композитных материалов. Ущерб от удара БПЛА оказался незначительным и никто не пострадал. Из мелких разрушений были зафиксированы повреждения пальм, скрывавших окно спальни, и мраморной облицовки дома. Отмечается, что на реконструкцию резиденции за последние два года было затрачено два миллиона шекелей. С начала конфликта на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху изменил свое место жительства из-за возможных угроз со стороны противника. Так, сообщалось о его пребывании в доме близкого союзника, американского миллиардера еврейского происхождения Симона Фалика, расположенного в районе Арнона в Иерусалиме. В этом доме оборудовано современное укрытие для защиты от ракетных атак. Предполагается, что Нетаньяху будет продолжать менять свое местоположение, чтобы сбить противника с толку, передает издание Ynet. В произошедшем инциденте телеканал «12» обвинил Иран. Позже и сам израильский премьер обвинил «агентов Ирана» в покушении на убийство. После атаки дрона «Хезболлы» на дом Нетаньяху в Кейсарии для высокопоставленных чиновников были усилены меры безопасности. В районе резиденции премьер-министра и его конвоев будет активирована система подавления GPS-сигналов, также будут усилены действий ВВС для перехвата беспилотников и другой военной техники в стратегически важных локациях. Кроме того, сотрудники службы безопасности начали интенсивные консультации, планируется проведение организованного совещания для обсуждения новых рекомендаций по укреплению защиты в окружении премьер-министра и его семьи. После инцидента с атакой на резиденцию соседи Нетаньяху выразили обеспокоенность по поводу того, что они живут в непосредственной близости к дому премьер-министра. Соседи израильского премьера также отметили, что во время атаки БПЛА не прозвучало никакого предупреждения. Жители Кейсарии отметили, что раз беспилотник смог преодолеть расстояние в 70 километров от Ливана до Израиля, то для «Хезболлы» или Ирана нет недостижимых целей в войне на Ближнем Востоке. Кроме того, соседи по дому Беньямина Нетаньяху в Кейсарии уточнили, что через 15 минут после атаки дрона многие местные жители вышли, чтобы помолиться в синагоге, а спортсмены начали утренние пробежки. На заседании правительства, посвященном инциденту с запуском дрона в резиденцию премьер-министра Израиля, министр транспорта и безопасности дорожного движения Мирьям Регев подчеркнула необходимость усиления охраны резиденции Беньямина Нетаньяху. Однако при этом указала на сложности, связанные с антиправительственными акциями. В качестве примера она привела инцидент, когда капланисты (активисты протестов против Беньямина Нетаньяху и его судебной реформы — прим. URA.RU) пытались завершить то, что не удалось сделать «Хезболле». Также в ходе заседания министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подчеркнул, что к инциденту в резиденции следует относиться так, будто действия «Хезболлы» все же имели успех. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир добавил, что такие действия против главы государства должны рассматриваться со всей серьезностью, передает издание Maariv.