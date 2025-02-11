Названы случаи, когда у россиян может уменьшаться сумма вклада

Судебные решения и незамеченные пункты в договорах с банками могут стать причиной непредвиденного списания средств со вкладов россиян. По словам профессора РЭУ имени Плеханова Натальи Продановой, такие денежные конфискации могут быть вполне законными.
«В практике встречаются случаи, когда банк списывает деньги с банковского вклада клиента. Согласно Гражданскому кодексу, к банковскому вкладу применяются те же правовые нормы, что и к обычному счету, за редкими исключениями», — пояснила эксперт в разговоре с aif.ru.
Проданова уточнила, что основания для списания средств без согласия вкладчика могут быть разными. Например, это может быть вступившее в силу судебное решение или специальный пункт в кредитном договоре, позволяющий списывать деньги для погашения задолженности. Эксперт подчеркнула, что такие пункты могут быть включены в договоры, которые клиенты зачастую подписывают, не уделяя должного внимания деталям.
Ранее стало известно, что банки РФ начали снижать ставки по вкладам. Однако есть и такие, которые пока оставляют их неизменными, следует из анализа информации банков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.