17:53 17 января 2018 0

УрГАУ возглавил в антирейтинг диссоветов по количеству диссертаций с плагиатом Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Эксперты «Диссернета» составили рейтинг вузов, где чаще всего защищают кандидатские и докторские диссертации с признаками плагиата. В антирейтинг попали уральцы.

Всего «Диссернет» обнаружил 7251 диссертацию с плагиатом, подменой экспериментальных и статистических данных, наблюдений (или «фальшивых» диссертаций, как их называют в сообществе). Список основан на данных 2017 года. Лидером по количеству защищенных кандидатских и докторских работ с признаками плагиата, по версии «Диссернета», стали Московский педагогический государственный университет, Российская академия государственной службы и Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.

Скриншот с сайта РБК www.rbc.ru

Авторы рейтинга утверждают, что к «фальшивым» диссертациям имеют отношение 392 диссертационных совета из 2034, сообщает РБК. Лидером стал диссовет по экономике Уральского государственного аграрного университета. У него 40 таких диссертаций.

Сообщество подготовило антирейтинг ученых на основании их участия в защите «фальшивых» диссертаций. Они могли выступать в роли не только научных руководителей, но и оппонентов или консультантов. В этот список попал один уралец — директор Пермского филиала института экономики УрО РАН Александр Пыткин. Возглавляет рейтинг доктор экономических наук Игорь Рыжков, который 45 раз принимал участие в защите «недобросовестных», по мнению «Дисссернета», работ.

Отдельно «Диссернет» изучил, по каким специальностям было защищено больше всего «фальшивых» диссертаций. Лидеры — экономика, педагогика и юриспруденция. В конце своего доклада сообщество просит Минобрнауки принять меры для борьбы с некачественными научными работами. Общество предлагает закрыть 89 диссертационных советов и отменить срок давности для отмены ученой степени.

Скриншот с сайта РБК

Напомним, что самый громкий скандал с научной работой в нашей стране произошел с министром культуры Владимиром Мединским. Минобрнауки назвало «шумихой» публикации СМИ о разбирательствах с диссертацией Мединского. В ведомстве заявили, что таким образом сторонники лишения оказывали давление перед принятием окончательного решения по научной степени министра культуры. В итоге министр образования России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. В научной ценности его диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» впервые публично усомнился эксперт сетевого сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.