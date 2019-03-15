Россияне пожаловались на газовые службы, которые забыли о проверках

При взрыве газа в Магнитогорске погибли 39 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос среди россиян на тему газовой безопасности. Результаты показали, что у трети граждан проверки газового оборудования не проводятся вообще или бывают очень редко. В опросе, который проводился с 15 января по 5 марта 2019 года, приняли участие 4880 человек из разных регионов страны.

«30% граждан сообщили, что проверки оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов в их жилье либо вообще никогда не проводились, либо проходят раз в три-пять лет. Два и более раза в год такие контрольные проверки проводятся у 14% опрошенных», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ.

Многие люди считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что газовщики ходят в неудобное время: в будни в рабочие часы, когда дома просто никого нет. 43% опрошенных рассказали, что сотрудники не сообщают заблаговременно о сроках проверки.

В 2018 году в России произошло 29 ЧП, связанных с бытовым газом. При этом погибли более 50 человек. Чаще всего взрывы и утечки газа происходят в многоквартирных домах. В частности, самая крупная трагедия произошла 31 декабря в городе Магнитогорск Челябинской области. При взрыве бытового газа погибли 39 человек, 120 человек лишились имущества и квартир. Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарий в ГАЗЭКС, однако в пресс-службе телефоны не отвечают.