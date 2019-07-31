The Bell: уральский банк лишили лицензии за помощь Навальному

«Банк24.ру» лишился лицензии в 2014 году по решению Центробанка РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк РФ мог отозвать лицензию у екатеринбургского «Банка24.ру» из-за сотрудничества кредитного учреждения с блогером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится в расследовании издания The Bell.

«В 2012 году руководство группы „Лайф“ пригласило Навального обсудить совместный проект. „Банк 24.ру“ решил поддержать оппозиционера, выпустив кредитную „карту Навального“ — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться его Фонду борьбы с коррупцией. Экс-директор департамента ЦБ Алексей Плякин предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет „множество вопросов“. От поддержки Навального пришлось отказаться, но Кремль не забыл об этом случае», — пишут авторы расследования.

В итоге Центробанк, по версии издания, начал комплексную проверку «Банка24.ру» и по ее результатам принял решение об отзыве лицензии у уральского банка.

По словам экс-председателя правления «Банка24.ру» Бориса Дьяконова, у него нет информации о том, что закрытие финорганизации могло быть связано с сотрудничеством банка с Алексеем Навальным. «Вся официальная информация о причинах отзыва лицензии была еще в 2014 году озвучена ЦБ в своем пресс-релизе. Предлагаю ориентироваться на нее. Данных о каких-либо иных причинах решения Банка России у меня нет», — сообщил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила The Bell, что совместный проект ФБК и «Банка24.ру» действительно обсуждался, однако до реального сотрудничества дело так и не дошло. «URA.RU» не удалось оперативно связаться с представителем блогера.

Как писало «URA.RU», 16 сентября 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию у екатеринбургского «Банка 24.ру». Причиной такого решения ведомство Эльвиры Набиуллиной назвало «вовлечение в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах». Позже «Банк24.ру» объявил о возвращении на рынок банковских услуг, но под крылом ФК «Открытие» и с новым именем — «Точка».