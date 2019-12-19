Киев: воры в законе по указке России дестабилизируют Украину

Российские власти якобы активно используют воров в законе в своих целях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Российские спецслужбы пытаются обострить криминогенную обстановку на Украине, чтобы подорвать доверие к власти и правоохранительной системе. Такое заявление сделала Служба безопасности Украины (СБУ) после предотвращения новой «попытки дестабилизации».

«Сотрудники СБУ задержали на территории страны выходца из одной из стран Закавказья, действиями которого руководил „связанный со спецслужбами России“ вор в законе Лоту Гули (имеет влияние в Екатеринбурге и Челябинске — прим. ред.)», — говорится в данном сообщении. Отмечается, что задержанный приехал под чужим именем в Луганскую область, чтобы взять под контроль деятельность местных преступных группировок и теневой бизнес. При этом ранее он был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Как заявили в СБУ, данный случай не является единственным и говорит о попытках спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране с помощью транснациональных преступных группировок и уголовников.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, что украинские власти и силовики всерьез полагают, что Россия и ее спецслужбы могут специально присылать в страну воров в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию. «Украина становится лакомым пристанищем для таких бандюганов (в первую очередь, грузинских). И Россия кстати в этом очень заинтересована», — писал украинский портал ТСН. Журналисты отмечают, что в последнее время на Украина все чаще едут кавказские воры в законе, которые пытаются контролировать различные сферы бизнеса в стране. В МВД Украины считают, что в «нашествии» воров в законе в страну явно видна «рука Москвы». Украинские силовики считают, что власти РФ хотят, чтобы страна на долгое время погрязла в хаосе и криминальных разборках.