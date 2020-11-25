25 ноября 2020

В Свердловской области ждут приезда Дерипаски

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Олег Дерипаска может принять участие в открытии коронавирусного госпиталя в Краснотурьинске Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска до 29 ноября может прилететь в Свердловскую область. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Олег Дерипаска профинансировал строительство нового медицинского центра на севере Свердловской области — в Краснотурьинске. Открыть его планируют на этой неделе. Местные ждут, что на торжественное мероприятие приедет сам Дерипаска. Решение будет принято в последние дни недели», — уточнил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство медицинских центров в нескольких регионах России было развернуто после встреч Олега Дерипаски с губернаторами. На эти цели было выделено 3,5 млрд рублей. Заказчиком проектов выступили местные министерства здравоохранения. После открытия медцентры будут ориентированы на борьбу с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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