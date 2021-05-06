Власти США: Россия продолжит «платить цену» за войну в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Энтони Блинкен надеется, что Украина станет процветающей и демократичной страной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Американские власти попытаются оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от участия в конфликте в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мрачный момент сегодня. Я, как и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, возложил цветы в память об украинцах, погибших в результате агрессии России в Донбассе. Вместе с союзниками и партнерами мы продолжим возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта», — написал он в Twitter.

В этой же соцсети представитель американской власти опубликовал пост о будущей демократии на Украине. «Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической», — отметил Блинкен. Он также подтвердил, что США поддержит суверенитет Украины, пишет телеканал 360.

Госсекретарь прибыл в Киев 6 мая. Он уже сделал заявление, что в Соединенных Штатах Америки активно наблюдают за российско-украинскими отношениями. Представитель США рассказал, что на границе с Украиной есть концентрация российских военных сил, самая большая с 2014 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...