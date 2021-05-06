Власти США: Россия продолжит «платить цену» за войну в Донбассе

Энтони Блинкен надеется, что Украина станет процветающей и демократичной страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Американские власти попытаются оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от участия в конфликте в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мрачный момент сегодня. Я, как и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, возложил цветы в память об украинцах, погибших в результате агрессии России в Донбассе. Вместе с союзниками и партнерами мы продолжим возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта», — написал он в Twitter.

В этой же соцсети представитель американской власти опубликовал пост о будущей демократии на Украине. «Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической», — отметил Блинкен. Он также подтвердил, что США поддержит суверенитет Украины, пишет телеканал 360.

Госсекретарь прибыл в Киев 6 мая. Он уже сделал заявление, что в Соединенных Штатах Америки активно наблюдают за российско-украинскими отношениями. Представитель США рассказал, что на границе с Украиной есть концентрация российских военных сил, самая большая с 2014 года.